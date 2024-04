Un mensaje viral sembró el terror en una escuela santafesina: "Mañana nos van a matar"

La comunidad educativa de la escuela Malvinas Argentinas, de la ciudad capital de Santa Fe, se vio profundamente conmocionada este miércoles por la propagación de un mensaje de WhatsApp que hablaba de un posible atentado en el edificio. Como respuesta, padres de varios alumnos desistieron de enviarlos a la escuela y se inició una investigación.

Según las primeras informaciones, todo sucedió cuando varios padres y alumnos de la escuela Malvinas Argentinas del barrio Las Flores II recibieron un inquietante mensaje.

“Vengo a despedirme, ¿por qué? Tal vez mañana miércoles 10 de abril moriré, igual que mis compañeros. Voy a sobrevivir, no se, realmente no espero sobrevivir, soy un ‘bully’ y tal vez muera. De seguro piensan que hablo estupideces pero no, sólo que… mañana nos van a matar”, fue parte del mensaje que se viralizó y puso en alerta a la comunidad educativa y por el que muchos chicos del turno mañana no asistieron a clases.

¿cuál es el origen del mensaje viral que preocupó a la escuela malvinas argentinas?

Al enterarse de lo sucedido, un grupo de padres reclamó a la institución que tomara cartas en el asunto e identificara a los responsables de la amenaza colectiva que despertó el terror.

Entonces, las autoridades escolares, junto con funcionarios de la Región IV del Ministerio de Educación de Santa Fe, comenzaron a indagar en lo ocurrido y lograron desactivar la amenaza, que tendría como origen un reto de la red social TikTok.

Para esto, se basaron en un audio de WhatsApp que supuestamente proviene de la madre de uno de los alumnos del cuarto año, en el que explica que todo comenzó como un “juego de chicos” en un grupo de Whatsapp, donde uno de los miembros “hizo una broma diciendo que iba a haber un tiroteo en la (escuela) Malvinas”.

La mujer explica también que el hecho refiere a “una película basada en un hecho real” donde un alumno víctima de bullying “fue a matar a todos a la escuela”. “Lo están viendo en Tik-tok” y “lo mandaron en un grupito entre ellos” pero es “una estupidez, un juego que hicieron entre ellos”.