Un inmenso dolor se vive en la ciudad santafesina de Santo Tomé, donde un matrimonio de adultos mayores y su hijo de 34 años fallecieron por coronavirus con diferencia de pocos días. “Me quedé sola con mi hija”, dijo Pamela, la mujer de Carlos Schweizer y nuera de Jorge Schweizer y Graciela.

Fue Jorge, de 62 años, el primero que registró síntomas de coronavirus, y luego contagió al resto de la familia que vivía en la misma casa de barrio Loyola en la mencionada localidad. El primero en fallecer fue su hijo, Carlos, el martes 13 de abril por la madrugada a causa de un paro cardiorespiratorio.

El muchacho trabajaba en la policía, pero tenía licencia por contar con comorbilidades. El jueves se produjeron los decesos de su padre Jorge, reportero gráfico e integrante del equipo de comunicación del gobernador Omar Perotti, y de su madre Graciela.

Familia fallecida por coronavirus en Santo Tomé.

“Se fueron sin saber que Carlos, su hijo, había fallecido. No se los pudimos decir”, dijo la viuda del joven, Pamela Balcala, al sitio de noticias Aires de Santa Fe. “Le tengo que agradecer a Dios que me dejó con vida para cuidar a mi hija (Brisa de 3 años), porque yo también estuve muy cerca de irme”, agregó la joven que acaba de cumplir 32 años.

“Se fue toda mi familia, mi sostén, me quedé con mi hija sola”, dijo y añadió que ya le contó a la pequeña que su papá falleció, aunque todavía no le comunicó el deceso de sus abuelos. “El covid destruyó a una familia, se llevó todo”, lamentó y advirtió:”Siempre dicen que a los jóvenes no les llega, pero yo digo que sí”.

En su caso, pasó varios días con temperaturas entre 38° y 39° de fiebre, y quedó con secuelas físicas y emocionales. “No puedo tomar ni un jugo fresco porque se me irrita la garganta y no paro de toser”, detalló.”No me quiero ni juntar porque toda la familia está con covid”, cerró.