Santafesino busca ayudar a la enfermera que lo cuidó cuando tenía cáncer: junta dinero para que vuelva a caminar

Joaquín Geller tenía tan solo 20 años cuando fue diagnosticado con cáncer testicular, y en aquel momento de desesperación y miedo, su enfermera, Celeste Minotti, fue un rayo de esperanza. Ahora la situación ha cambiado: es ella quien necesita ayuda y este santafesino está dispuesto a dársela.

El joven, oriundo de la Ciudad de Santa Fe, a 4 años desde su diagnóstico y ya completamente sano, no se olvida de aquella mujer. La describe como “la mejor enfermera oncológica que pudo haber conocido”, pues además de haberlo atendido, también forjó un vínculo con él que fue clave para su recuperación.

“Durante mi tratamiento compartí con ella siete horas diarias y juro que logró sacarme una sonrisa aun cuando yo no quería”, reconoció Joaquín en diálogo con TN, y agregó: “Llegué a esperar ansioso la quimioterapia porque sabía que ahí me esperaba una amiga, con la que iba a divertirme, compartir charlas sobre la vida y hasta encontrar un hombro donde llorar si lo necesitaba”.

Celeste y Joaquín, mientras él cursaba su enfermedad. Foto: @joaquingeller

Está seguro que su tratamiento resultó exitoso gracias al sostén de Celeste, pues no sólo fue una excelente enfermera, sino también una amiga fiel. Como ella estuvo en un momento difícil de su vida, ahora el joven santafesino busca devolverle el favor.

La campaña solidaria de un santafesino que busca ayudar a la enfermera que lo cuidó

El objetivo de Geller es recaudar fondos para ayudar a Celeste. La mujer de 33 años se encuentra luchando hace tres años contra una enfermedad que le impide caminar. Se trata de una malformación arteriovenosa espinal que después derivó en un tumor.

Si bien Joaquín no esperó que su campaña repercutiera, la iniciativa solidaria rápidamente se difundió en las redes. La enfermera lo acogió en uno de los momentos más difíciles de su vida y cuyo mundo se le había destrozado.

Celeste Minotti, la enfermera santafesina que busca volver a caminar. Foto: @celesteminotti

“Celeste no me victimizó ni me miró con lástima. Me dijo que tenía que ser fuerte para que el tratamiento fuese efectivo. Un tratamiento que, aunque solo duró dos meses, fue muy intenso. Con ella charlé un montón sobre la vida, me acompañó mientras estudiaba. Lloró conmigo”, recordó el muchacho.

Uno de los hermanos de Minotti también había tenido cáncer, con lo cual era algo que ella ya había vivido de cerca. Cuando conoció al muchacho, no hizo otra cosa que ponerse en su lugar. Es al día de hoy que recuerda esos momentos con él con mucho cariño.

“Para mí nunca fue un trabajo. Era un placer estar, hablar con él, sentir que podía ayudarlo. Estábamos siete u ocho horas juntos. Nos hicimos amigos. Y ahora le voy a agradecer toda la vida lo que él está haciendo por mí”, aseguró Celeste en diálogo con el medio.

Luego de la recuperación de él, estuvieron un tiempo sin contacto, hasta que Joaquín decidió ver cómo andaba ella. Minotti entonces señaló: “Le comenté que andaba con problemas, que no podía dormir. Que tuve que dejar de trabajar y no estoy cobrando el sueldo. Mi familia me está ayudando y la obra social me cubre la rehabilitación”.

A pesar de los innumerables tratamientos y operaciones, la salud de la joven fue empeorando: “La clínica en la que trabajo me mantiene el puesto durante 12 meses, sin goce de sueldo porque no me enfermé trabajando. Al ser congénita, la ley dice eso. Me ofrecieron jubilarme, yo tengo el certificado de discapacidad, pero no quiero hacerlo porque soy muy joven y sé que puedo recuperarme”.

Celeste Minotti, la enfermera santafesina que busca volver a caminar. Foto: Todo Noticias

Es por esto que Joaquín, teniendo presentes todos esos días de sufrimiento en los que Celeste no se alejó de él, decidió iniciar una campaña por ella. Gracias a su rápida repercusión, la enfermera logró recaudar más de $300.000 en las últimas 48 horas.

En este sentido, la mujer explicó: “Si no recupero lo sensitivo, no voy a poder recuperar lo motriz. Hoy camino gracias a un andador y un bastón trípode, pero tengo que ver dónde piso porque no siento el pie”.

Cómo colaborar con Celeste, Minotti, la enfermera santafesina que quiere volver a caminar

De esta manera, ambos difundieron los datos bancarios para que quienes quieran ayudar a Celeste, aunque sea con el mínimo granito de arena, puedan hacerlo:

CBU : 2850368240094880251728.

ALIAS: templo.orden.plata.

