Una gran movida en las redes sociales se ha realizado en los últimos días. Se trata de familiares de Lucas Silvestro, un joven de Las Parejas, Santa Fe, que tiene un tumor en el cerebro y que requiere un tratamiento muy costoso. Ante esto, el hermano y la esposa crearon una cuenta de Instagram para hacer visible el caso y a su vez, juntar fondos y ayudar económicamente a Lucas.

El hermano de Lucas, Jeremías, creó una cuenta en una plataforma donde pueden recaudar fondos de personas que donen, y en el sitio contó la historia a la que se enfrenta la familia: “El pasado 25 de mayo recibimos un duro diagnóstico sobre su estado de salud, y a partir de allí su vida cambió drásticamente: El glioblastoma multiforme o astrocitoma de grado 4 es el cáncer cerebral más común y más agresivo. Crece a mucha velocidad y es el que tiene menos opciones de tratamiento y peor pronóstico de todos los que se localizan en el cerebro”, explica.

Quién es Lucas Silvestro, el joven santafesino que necesita ayuda de la sociedad para sanar Foto: Instagram/Todosporlucase

En la oportunidad, Lucas también escribió su proceso: “Todo ha ido muy rápido, desde ese diagnóstico inicial, mi hermano Jeremías, su mujer, la mía, y un puñado de amigos, empezaron a buscar información, a llamar a todos los centros e institutos especializados de Italia, y gracias a ello, pude ser internado y operado en Udine, en el mejor Hospital posible y por las manos expertas del Neurocirujano, Doctor Miran Skrap”.

Sin embargo, el resultado de la biopsia mininvasiva realizada por Skrap y su equipo, fue enviada a tres Centros Especializados de Italia, que junto con los gastos de traslado y estadía en Alemania, sería un total de 80.000 euros. De esta manera, la familia y Lucas piden ayuda a la sociedad a que colaboren con él y con su salud. También agregaron que en caso de que se llegase a recaudar un mayor número de dinero del que precisan, será destinado a la investigación sobre este tipo de tumores.

¿Quién es Lucas Silvestro?

El joven de Las Parejas tiene 34 años y es padre de dos hijos, fruto de su primer matrimonio. No obstante, al tiempo de separarse, se enamoró nuevamente y hace tan solo un año y medio volvió a contraer matrimonio con su esposa actual, Julia Ramos.

Quién es Lucas Silvestro, el joven santafesino que necesita ayuda de la sociedad para sanar Foto: Instagram/Todosporlucase

Lucas nació en Argentina pero al ser mayor de edad se fue junto a su hermano Jeremías a vivir a Italia en donde recibieron la concesión de distintos bares ubicados en la ciudad de San Severino Marche. Allí recibían a viajeros que llegaban al país europeo para estudiar italiano, hasta que el problema de salud de Lucas se presentó.

“Voy a salir de esta, porque soy fuerte, soy capaz, soy sano, y porque tengo miles de personas que me quieren ver vencer este tumor! Cada día es una batalla diferente porque a veces las emociones me ganan, ya sean positivas o negativas. Mis allegados me dicen que tengo que ser positivo a cada momento y trato de serlo, pero la mente es el músculo mas grande y es difícil de controlarlo, sobre todo cuando parece que solo la mitad esta funcionando. Pero al tener un ambiente positivo alrededor de mi, me hace enfocarme mas en lo bueno y distraerme de lo malo”, escribió Lucas en su cuenta de Instagram.

Quién es Lucas Silvestro, el joven santafesino que necesita ayuda de la sociedad para sanar Foto: Instagram/Todosporlucase

¿Cómo colaborar?

Para todas aquellas personas que quieran colaborar con la salud de Lucas Silvestro, lo pueden hacer a través de este link.