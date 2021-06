Hace tan solo unas horas atrás, la periodista de América Carolina Losada, confirmó que dará un paso al lado en su profesión como comunicadora y se involucrará de lleno al mundo de la política. La profesional irá junto a los dirigentes de Juntos por el Cambio al presentarse como precandidata a senadora nacional por el radicalismo, partido al que pertenece, y acompañará a Mario Barletta en Santa Fe.

//Mirá también: El bloque Socialista por Santa Fe presentó un proyecto para declarar al gas envasado como servicio público

Sobre esto, y en diálogo con Luis Mino, por Ahora Vengo Losada contó: “Hace 16 años que trabajo en América. Fue emocionante despedirme. Valoro mucho las oportunidades que me dio”. “Creo que es un momento en donde hay una especie de bisagra en el país. Si el oficialismo gana estas elecciones va a tener mayoría en ambas Cámaras y creo que eso es algo peligroso para la democracia de cualquier país”, aseguró.

Carolina Losada será precandidata por Juntos por el Cambio Archivo

Y agregó: “Estamos yendo hacia un lugar que no me gusta. Nos fuimos del Grupo de Lima, somos amigos de Venezuela, nos estamos acercando a los gobiernos que están alejados de la democracia”, sostuvo sobre su postura frente al Gobierno nacional.

A su vez, también habló sobre la cantidad de familias y jóvenes que deciden irse del país para vivir una vida mucho más estable que la que se vive en Argentina: “Se me están yendo amigos. Quizá a muchos les pase. Si un chico que sale de la facultad, quiere casarse o quiere irse a vivir solo no tiene ayuda de la familia, le cuesta mucho sacrificio. Es algo que me angustia. Pensé en irme con mi familia, pero dije ‘irte es dejarles el país a esta gente’, así que decidí pelearla desde acá”, contó.

Carolina Losada se vuelca al mundo de la política Redes Sociales

La periodista aprovechó para hablar sobre las elecciones y cómo cambiarían las cosas si es que no llegase a ganar el mismo gobierno que está en poder ahora. “Son unas elecciones tan importantes como las del ’83. Nos están llevando a perder la libertad. Cada dos por tres los referentes del oficialismo tiran comentarios en contra de la propiedad privada, la prensa, la Justicia y ahora van por el Congreso Nacional”, afirmó.

“Como periodista y como ciudadana creo que se cometieron erros de comunicación, además de económicos. Eran promesas difíciles de cumplir en un solo período. Pero si nos quedamos mirando lo que pasó, nos perdemos el mirar para adelante. Aprendamos de lo que se hizo mal y vayamos para adelante”, sostuvo.

//Mirá también: Desde AMSAFE sostienen que en Santa Fe, Rafaela y Rosario “no pueden volver a la presencialidad”

Finalmente, sobre el lugar político que elegirá comentó: : “El radicalismo es un partido centenario. Tenemos una historia. Es muy fuerte en los territorios. El PRO está para sumarle al radicalismo y el radicalismo al PRO. Hoy estamos unidos”. Y sobre su roll dijo: “Le puedo aportar a Santa Fe una voz que se pueda escuchar y pelee por los intereses de la provincia. No le tengo miedo al Congreso ni a Cristina en frente. Quiero escuchar a los santafesinos”