En el marco del Día del Padre que se celebrará este domingo en todo el país, cientos de personas van a querer reunirse con sus familiares. Sobre esto, y bajo las restricciones que rigen hoy en día en Santa Fe, los ciudadanos solo podrían juntarse en espacios públicos; no obstante, ya se habla de la posibilidad de que se permitan las reuniones familiares en los patios de los hogares.

Así lo confirmó el secretario de Salud de la Provincia, Jorge Prieto, en el programa Creo que conduce José Curiotto por Aire de Santa Fe, donde específicamente dijo: “Puede ser en un patio, en un parque, en un lugar público, respetando la distancia social y uso de los barbijos”.

Estas medidas si bien estarían autorizadas por las autoridades del ámbito de la salud, aun no se sabe una versión oficial del Gobierno. Incluso, el decreto que estableció Omar Perotti que tiene vigencia hasta el 25 de junio confirma: “Se establece la suspensión de las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de diez personas”.

Permitirían los encuentros sociales en los patios de las casas en Santa Fe. (Infopico)

“Si tienen un patio grande, es preferible que lo hagan ahí porque no lo vamos a poder evitar”, reconoció el funcionario. Y agregó: “Vamos al patio, vamos a alguna plaza... Si la familia se quiere reunir puede ir a un parque, a la costanera, hacer un asado en un camping y ahí compartir este día tan necesitado para los afectos”.

En este contexto, y desde un lado más “humano” el secretario de Salud, Prieto, confirmó también que al sentarse en la mesa del domingo, puede que las familias no se encuentren todas los del grupo convivente sino también haya personas externas. “Cuando nos sentamos en una mesa no somos sólo los adultos mayores que comparten la casa. Seguramente vamos a tener nietos, vamos a tener sobrinos que vienen desde otro núcleo familiar, que han compartido otros espacios laborales y no laborales”.

Por otro lado, el funcionario resaltó que “patio grande” no es lo mismo que “casa ventilada”, es decir que Prieto permitiría que las reuniones se realicen siempre y cuando exista un patio, de lo contrario sería imposibles de realizarlas.

“No es una casa ventilada, estamos hablando de un patio, estamos hablando de un parque. Observamos el año pasado que el primer pico de elevación de casos apareció el Día del Padre, el segundo fue después del Día del Amigo, luego por el Día de la Madre llegamos al máximo de número de casos con casi 3.000 enfermos diarios”.

Para finalizar, Prieto le pidió a todos los santafesinos que mantengan los cuidados que se les exige, que midan las distancias, que permanezcan con barbijos, e incluso que sea corriente el uso de alcohol. Y sobre esto, resaltó que la situación actual de pandemia continúa siendo crítica: “El sistema de salud sigue estresado. El número de casos está por encima de los 2.000 o 2.200 en la provincia de Santa Fe... No bajan las internaciones y tampoco la cantidad de fallecidos”, remarcó.