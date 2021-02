El gobernador Omar Perotti redobló la apuesta a la hora de denunciar noticias falsas respecto de la vacunación de su familia contra el coronavirus. Este lunes anunció que iniciará acciones legales sobre la publicación de las mismas “porque se ha descalificado y mentido groseramente”.

Después de la desmentida, el rafaelino se mostró deseoso de que sus parientes se sometan a análisis para comprobar que no recibieron el medicamento que previene el contagio de COVID-19. Sin embargo, no se mostró conforme con esta réplica y sostuvo que es víctima de una “operación de desprestigio”.

“Nunca judicialicé una instancia política, pero aquí está la familia en juego”, argumentó el titular de la Casa Gris sobre su situación personal ante los rumores que se multiplicaron el último sábado.

En diálogo con LT28 de Rafaela, el ex senador nacional anticipó: “El día que me vaya a vacunar, lo van a ver todos”. Por otra parte, defendió la transparencia de la campaña sanitaria que se inició a fines de diciembre para frenar la propagación del coronavirus en Santa Fe. En este sentido, sostuvo que “la información está disponible” y “no hay absolutamente nada para ocultar” al respecto.

Más tarde, Perotti encabezó en Rosario la primera reunión del Consejo Federal Hidrovía con la visita de otros cuatro gobernadores. Allí fue uno de los anfitriones de la actividad para recibir al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y otras autoridades.