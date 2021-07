El senador nacional, Roberto Mirabella, consideró que la ley de Boicombustibles recientemente sancionada “no es la que más nos gusta, pero es la ley posible”. El legislador valoró que en la reglamentación de la normativa, que estableció un nuevo marco regulatorio para el sector, podrá participar actores santafesinos involucrados.

“Tuvimos un diálogo con el Secretario de Energía de la Nación y él se comprometió conmigo, con el Bloque, con el Presidente del Bloque, a construir, a debatir y a formular en conjunto la reglamentación de la ley”, dijo Mirabella y agregó que su compromiso es con la economía de Santa Fe.

“Nosotros le planteamos que queremos un fondo compensador porque ese diferencial entre gasoil importado hoy y el biodiesel local no es significativo y eso se podría compensar con un fondo. No es significativo, digo, un mes del plan de gas, anualmente o 6 barcos de gasoil de los 50 que vienen al país para abastecer a CAMMESA”, manifestó.

Planta de biodiesel

Además sostuvo que está en discusión un modelo de autoconsumo. “La Provincia de Santa Fe fue la primera provincia argentina que sancionó una ley de biocombustibles y se quiere impulsar el B100 para todo el transporte público automotor, para el parque automotor de la Provincia y de los municipios, para el transporte fluvial y para premiar a las empresas que ganan licitaciones públicas que usen biocombustibles”, sumó al respecto.

“También discutimos el tema del corte, la participación de las universidades, de las provincias y las cámaras empresariales con las cuales tuve muchas reuniones y discusiones porque algunos empresarios estaban de acuerdo con la ley pero muchos con los que yo hablé no. Y mi compromiso fue discutir este tema como lo hice en el Bloque. Apuesto a la palabra del Secretario de Energía y le creo cuando me dice que vamos a estar reglamentando y vamos a estar discutiendo la reglamentación con todos estos puntos que acabo de mencionar”, continuó.

Biodiesel

Asimismo, Mirabella explicó que “no es la ley que más me gusta. En absoluto”. En ese marco, consideró “que la definición de biocombustibles es acotada”, que “no contempla el biogás, por ejemplo, o que no contempla a los bio de segunda generación”. No obstante señaló que es “la ley posible”. También recordó que “yo tengo una posición tomada frente a este tema” y explicó que por ese motivo “fue importante e intenso el debate en el Bloque porque yo presenté un proyecto antes que votáramos la prórroga el año pasado, con lo cual tomé una posición frente a este tema y frente a los cortes obligatorios que se deberían establecer”.

Al respecto consideró, también, que “para mi Provincia tiene un impacto importante si se cae la producción de biodiesel”. “Si se reduce el corte podríamos tener una pérdida de 400 millones de dólares en la industria del biodiesel y de 360 en la industria aceitera de soja. Además de caer la recaudación tributaria provincial que lo estiman en 13 millones de dólares”.

Por otra parte, Mirabella se refirió al tema de la importación de gasoil y puntualizó que Argentina el año pasado importó, aproximadamente, 520 millones de dólares en gasoil para automotores; 340 millones de dólares para las usinas eléctricas; 76 millones para las naftas; O sea que importamos cerca de 1000 millones de dólares. “Con lo cual, la pregunta sería ¿nos conviene importar gasoil y no producir biodiesel? Esta es una pregunta que me parece trascendente y estratégica ¿por qué? porque si hablamos de sustituir importaciones acá hay un factor clave”, planteó.