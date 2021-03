Funcionarios provinciales se reunieron este miércoles con delegados de Amsafe y UDA luego del paro de 48 horas de los docentes. Les ratificaron la misma oferta salarial del 35% en varios tramos y amenazaron con descontar los días de paro.

“La política salarial está ratificada. Es la mejor política salarial del país”, dijo la ministra de Educación, Adriana Cantero ante la prensa, aunque aclaró que sí podrían conversarse “algunas otras cuestiones para ver posibilidades de aproximación”, vinculadas a lo pedagógico.

Respecto a la nueva medida de fuerza lanzada por Amsafe para el martes 23 y jueves 25 de marzo, dijo que la pretensión de la Provincia es “que los chicos tengan clases”, y en ese sentido no descartó volver a reunirse con los maestros durante el fin de semana.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri fue categórico al afirmar que “no está en evaluación hacer ningún cambio en la política salarial”, ya que lo ofrecido a los maestros “supera la paritaria nacional y las paritarias provinciales de provincias comparables con Santa Fe y de CABA”.

Es por eso que llamó “a la reflexión a la docencia, a los dirigentes gremiales” y les solicitó “tener en cuenta que al no aceptar la política salarial también se imposibilita efectuar el pago del aumento durante el mes de marzo”.

“No como represalia por el derecho de huelga, que está garantizado y está reconocido por la Constitución, pero sí (que sepan que) al no prestarse el servicio cabe la posibilidad de descontar los días que se pierden de clase”, advirtió. “No tenemos esa decisión tomada pero es una posibilidad”, dijo al respecto Cantero. “Los días no trabajados podrían ser perfectamente no pagados”, cerró.