Luego del diagnóstico del primer caso de flurona en Santa Fe y en Argentina, el Ministerio de Salud provincial confirmó este jueves que el nene ya salió de terapia intensiva. Al mismo tiempo, explicaron que la internación no se debe a la coinfección de gripe y coronavirus, sino a las convulsiones que sufrió por patologías de base.

El director del Hospital de Niños Orlando Alassia, Osvaldo González Carrillo, explicó que el chico de 3 años tiene “antecedentes de epilepsia” y pasó a una área intermedia. De esta manera descartó que las complicaciones en su estado se deban a la coexistencia del COVID-19 y la influenza.

“De los pacientes que teníamos en terapia con coronavirus, es el que mejor está”, comentó el médico. Por su parte, la subsecretaria de Equidad en Salud, Romina Carrizo, ratificó que el diagnóstico se confirmó a través de un panel viral, una técnica muy específica que no se usa en todos los casos.

El director de Tercer Nivel de Atención de la cartera sanitaria, Rodrigo Mediavilla, añadió en Rosario: “Queremos llevar tranquilidad a la población. El primer caso de flurona fue en Israel, pero existen muchas otras coinfecciones como enterovirus, adenovirus o retrovirus”.

¿Qué síntomas genera la flurona y otras coinfecciones de virus?

El funcionario provincial explicó que la flurona no es una variante ni cepa nueva de COVID-19. En cuanto a este caso particular, señaló que el nene es un paciente de riesgo porque tiene hidrocefalia, pero no lo internaron por su patología respiratoria.

“En general hay un virus que prepondera y el otro acompaña”, apuntó Mediavilla sobre coinfecciones que son “muy habituales”. Al respecto, apuntó que los síntomas son los mismos que los de una gripe.

El representante del Ministerio de Salud estimó que el de Santa Fe “seguramente no es el único caso” de flurona. Sin embargo, enfatizó que el diagnóstico fue un “hallazgo” a partir de los análisis que le hicieron al niño ante la posibilidad de que requiriera asistencia mecánica respiratoria.

El chico de 3 años tiene el esquema completo con dos dosis de Sinopharm para prevenir el contagio de coronavirus. Sin embargo, no había recibido recientemente la vacuna antigripal.