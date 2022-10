Colón venció a Platense y mantiene puntaje ideal con Marcelo Saralegui

La buena racha de Colón desde la llegada de Marcelo Saralegui no se detiene. El Sabalero le ganó a Platense por 2 a 1 como visitante este sábado en la fecha 24 de la Liga Profesional y mantiene puntaje ideal con el director técnico uruguayo en el banco.

El partido recién se abrió cerca de la media hora del segundo tiempo, cuando Ramiro González Hernández metió un gol en contra. Hacia del final del encuentro, Jorge Benítez igualó el marcador, pero Ramón Ábila apareció un par de minutos más tarde y selló la tercera victoria consecutiva del Negro.

El equipo de Omar De Felippe arrancó mejor parado en Vicente López, pero no terminó de abrir caminos hacia el arco de Ignacio Chicco. Por su parte, Colón sufrió la ausencia de Luis Rodríguez, ya que el “Pulga” pidió licencia por el nacimiento de León, su tercer hijo.

A pesar de que el tucumano no estuvo en cancha, los dirigidos por Saralegui se acomodaron en ataque después del primer tiempo. La apuesta al contragolpe tuvo premio sobre la hora, cuando “Wanchope” Ábila encontró mal parado a González Hernández y aprovechó la mala salida del arquero Marcos Ledesma para definir cruzado desde el borde del área.

Con este resultado, el Sabalero vuelve a Santa Fe motivado para recibir a Racing desde las 16.30 del viernes. El martes 18 de octubre enfrentará como local a Defensa y Justicia y cerrará el torneo ante Central en Rosario.

Síntesis del partido de Platense y Colón

Platense: Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Ramiro González Hernández, Gastón Suso y Ayrton Costa; Ignacio Schor, Carlos Villalba, Franco Baldassarra y Juan Cruz Esquivel; Vicente Taborda y Jorge Benítez. DT: Omar De Felippe.

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Christian Bernardi; Brian Farioli y Ramón “Wanchope” Ábila. DT: Marcelo Saralegui.

Goles en el segundo tiempo: 28m González Hernández (P) en contra; 42m Benítez (P); 44m Ábila (C).

Cambios: en el segundo tiempo 16m Juan Sánchez Miño por Picco (C), Juan Álvarez por Pierotti (C) y Facundo Taborda por Farioli (C); 31m Gonzalo Bergessio por V. Taborda (P) y Carlo Lattanzio por Schor (P); 40m Stefano Moreyra por Bernardi (C).

Amonestados: González Hernández (P); Picco, Nardelli, Farioli (C).

Cancha: Platense.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Jorge Baliño.