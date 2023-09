Billetera Santa Fe: advierten sobre una nueva modalidad de estafa en Pueblo Esther

Una nueva modalidad de estafas con Billetera Santa Fe se detectó esta semana en la vecina localidad de Pueblo Esther y alertan a los comerciantes para que estén atentos a la hora de verificar los comprobantes de pago que exhiben los clientes.

Luego de que algunos dueños de negocios detectaran la maniobra, policías del Comando Radioeléctrico y la Subcomisaría 15va detuvieron a cinco hombres, uno de ellos de nacionalidad boliviana y el resto argentinos.

¿Cómo intentaron estafar a un comerciante con billetera santa fe?

Según consta en la denuncia, el propietario de una fiambrería de Alberdi al 700 de la localidad se dio cuenta del fraude luego de que los hombres se retiraran de su comercio. El damnificado relató que los sospechosos entraron al local, eligieron mercadería y, a la hora de pagar, simularon usar la App de Billetera Santa Fe.

Sin embargo, todo se trataba de un ardid para engañar al cobrador. El hombre dijo que los supuestos compradores hicieron ademanes de escanear el código QR y le mostraron la pantalla del celular muy rápidamente, con la supuesta confirmación de pago realizado, que en realidad era una captura de pantalla.

El dueño del negocio sospechó de la situación y llamó al 911. Cuando el patrullero se hizo presente en el lugar, los agentes vieron salir a dos jóvenes con mercadería y subirse a un Chevrolet Corsa que, al advertir la presencia policial, aceleró raudamente para escapar.

Sin embargo, los tres ocupantes fueron detenidos y, una vez iniciada la pesquisa, más comerciantes se acercaron a denunciar que los sospechosos habían hecho la misma maniobra en sus negocios, estafándolos con la misma captura de pantalla.

detectan una estafa con una app falsa de billetera santa fe

La nueva argucia de los delincuentes se suma a una aplicación falsa que detectó un kiosquero, para simular que se ha realizado un pago. El hombre se dio cuenta que la app trucha no lee bien el “nombre de fantasía” del comercio al escanear el QR y percibió que algo no era correcto.

“Lo único que no hace bien la aplicación es que no lee el QR. A la hora de hacer el comprobante te va a decir la hora y el importe exacto, pero no dice el nombre de fantasía. Dice ´destinatario casa central´, es decir, la app trucha no puede leerte el nombre de fantasía del negocio”, aportó.