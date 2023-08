Luego de los anuncios: ¿Qué dijo Omar Perotti sobre el futuro de Billetera Santa Fe?

Luego de que la provincia anunciada el esperado aumento en el monto de devoluciones de Billetera Santa Fe, que pasó de $5.000 a $8.000 hasta noviembre, el gobernador Omar Perotti aclaró dudas sobre lo que sucederá con el beneficio en diciembre, teniendo en cuenta que podría suceder un cambio de gobierno con otra coloratura política, de la mano de Maximiliano Pullaro, Edelvino Bodoira o Carla Deiana.

De darse el triunfo de Marcelo Lewandowski, la continuación de Billetera Santa Fe es prácticamente un hecho, pero para cubrir todos los escenarios, el mandatario provincial anunció que presentó un proyecto en la Legislatura santafesina para convertir el beneficio en ley y establecerla de modo permanente en el territorio.

“Presentamos un proyecto porque entendemos que este programa debe continuar. La gente lo ha incorporado y tiene ir sumando posibilidades. Hay que segmentarlo, definir prioridades, productos. Habrá que hacer cambios en la modalidad de trabajo con cada uno de los negocios”, subrayó Perotti en diálogo con LT8.

En ese sentido, enfatizó: “Nosotros queremos que Billetera continúe en vigencia. Lo pusimos en marcha y nos dijeron que era coyuntural. Nosotros prometimos que mientras estuviéramos en el gobierno, el programa iba a seguir y ahora queremos que sea por ley”.

¿Cuáles serían los beneficios de convertir billetera santa fe en ley según omar perotti?

Para el jefe de la Casa Gris, la conversión de Billetera en ley posibilitaría además poder realizar modificaciones que mejoren el alcance y la efectividad; como ejemplo, expresó: “quisiéramos que en algunos comercios no se incorporen bebidas alcohólicas. Eso solo podrían hacerlo algunos supermercados grandes. El resto de los negocios deberían adaptar sus equipos informáticos para poder separar los productos que no estén incluidos en Billetera”.

En el cierre, el gobernador remarcó que el beneficio tiene un plus en lo relativo a lo fiscal, ya que “tiene el blanqueo de ventas. Si el negocio no funciona en blanco, no puede utilizar la tarjeta”.