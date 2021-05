En el marco de la instalación del nuevo Hospital de Campaña que ubicaron en el en el predio del Liceo Militar Gral. Belgrano, se analiza la posibilidad de que tanto esta nueva estructura como el Hospital Cullen sean conectados a través de una manga. La medida está siendo estudiada y por este motivo, las autoridades se hicieron presente en el lugar en la mañana de este martes.

//Mirá también: Perotti y Agustín Rossi visitaron el Hospital de Campaña de Santa Fe

Según informaron, hasta el momento la estructura de la manga que quieren colocar unirá la puerta principal del hospital Cullen con un acceso al Liceo anexo al principal, lo que permitiría el fluir del personal médico.

No obstante, esta medida no es del todo certera ya que de colocarse este paso interferiría en la Avenida Freyre por lo que aun no se sabe si se realizará esta movida o no.

Omar Perotti y Agustín Rossi visitaron el Hospital de Campaña de Santa Fe Fotos: Twitter

La Secretaría de Desarrollo Urbano y, específicamente, el área de Movilidad de la Municipalidad de Santa Fe se encuentran abocados al diseño del operativo de tránsito, que implicaría cambios en el recorrido de varias líneas de colectivos.

Según pudo saber El Litoral, el primer plan consiste en que el tránsito deberá desbordar hacia las calles aledañas, con lo cual es probable que haya más congestionamientos en toda la zona,