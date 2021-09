Este jueves terminará la ronda de testigos y presentación de pruebas en el juicio contra Gustavo Matar y su hijo Brahim por extorsión y chantaje.

El juicio que comenzó el martes por la mañana está previsto que llegue hasta el viernes cuando se realicen los alegatos de las partes y se conozca la sentencia del tribunal.

//Mirá tabmbién: Video: los cargos contra Gustavo Matar

En lo que fue el miércoles, testigos complicaron la situación de los acusados reafirmando que exigía dinero a cambio de no realizar publicaciones que pudieran perjudicar a los hoy denunciantes.

Además de las testimoniales, Oscar Viscio, dueño del boliche Plan B, denunciante y también querellante en la causa, presentó un audio para reforzar que era presionado para pagar a cambio de recibir buen trato periodístico por parte de los medios de comunicación de Matar.

Oscar Viscio, el dueño del boliche que denunció a Gustavo Matar, junto a su abogado son querellantes en la causa. Prensa Poder Judicial

En tanto desde la defensa llamaron a declarar a periodistas que trabajan en las empresas de Matar (Info Ya y FM Vibra) e hicieron mención a como realizan su labor a diario.

El empresario de medios Gustavo Matar y su hijo Brahim, están sentado en el banquillo de los acusados en cinco causas en total por chantaje y extorsión.

Durante lo que fue la segunda jornada del debate, el juez Jorge Yapur escuchó la declaración del hermano de Viscio. El hombre ratifico la postura del dueño del local bailable y aportó nuevos detalles.

“Hice un comentario en redes sociales por una nota que salió en el semanario InfoYa difamando al boliche. Me cansé y dije que no se dejaran llevar por los dichos de un medio administrado por delincuentes. Me refería a la familia Matar. Mi hermano me pidió que borrara la publicación, porque estaba en tratativas con Matar, para que cesaran ese tipo de notas. Luego, me comentó que se hizo efectivo el pago de $20.000. Yo no estuve de acuerdo con que se pagara nada, aunque el asedio contra PlanB siguiera”, señaló el testigo.

Empleados y funcionarios de la Municipalidad de San Rafael comparecieron también ante el Juez Yapur y entre los testimonios estuvo el de un inspector municipal que dijo haber sido difamado por los medios del grupo Matar tras un encontronazo con Brahim.

Gustavo Matar y Brahim Matar están siendo juzgados por extorsión y chantaje. Prensa Poder Judicial

“Con personal de seguridad de Plan B, le negamos el ingreso (a Brahim Matar) porque el lugar ya había completado su capacidad. Discutimos y le dije que él no debía decirme cómo hacer mi trabajo; para mí fue una noche más y quedó ahí. Al viernes siguiente fui suspendido en la comuna, sin goce de sueldo. Tras ese incidente me sacaron en la tapa del diario, publicaron fotos de mi hija de 10 años, me tildaron de “el inspector violento” y llegaron a decir en el semanario que yo estaba denunciado por violencia de género. Esta situación hizo que mi hija no quisiera ir más a la escuela”, contó.

El testigo también afirmó que sus superiores habían dado órdenes de “buscarle la vuelta” para multar y clausurar el boliche Plan B. “Nos reunieron a 12 inspectores y nos dieron esa instrucción”, aseveró.

//Mirá también: Gustavo Matar va a juicio por extorsión y el Poder Judicial lo transmitirá en vivo

Dos periodistas que trabajan en el semanario InfoYa y en FM Vibra (ambos medios del grupo Matar) se presentaron a declarar y explicaron la metodología de la labor periodística habitual en esos medios.

“Trabajamos con libertad y sólo se nos pide respaldar nuestras notas con pruebas y testimonios”, relató una mujer que lleva 2 años escribiendo para InfoYa.

“He escrito muchas notas sobre la actividad de los boliches y la diversión nocturna. Todas esas notas trato de respaldarlas con dos o tres fuentes. Y no me importa de qué boliche se trata y no se me ha indicado nunca uno en particular. En el caso de Plan B, era clausurado por las irregularidades que presentaba, no por culpa de las notas que publicábamos”, dijo otro de los comunicadores.

Este jueves el juez Yapur dará lugar a las últimas declaraciones testimoniales y pruebas ofrecidas por las partes. Tras esta instancia, se espera que el debate ingrese el viernes en la etapa de alegatos y se de a conocer la sentencia.