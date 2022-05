Agrupaciones de productores del sur mendocino elevaron una nota al gobernador Rodolfo Suárez rechazando de lleno la implementación del Registro de USO de la Tierra (Rut) digital y piden continuar con el sistema que se venía utilizando.

Aseguran que aún hay tierras que figuran como fiscales o que son propiedad de la Colonia que fundó poblados en el sur mendocino.

El 6 de mayo el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Contingencias habilitó la inscripción para el empadronamiento en el Sistema de Información Agrícola por el que cada productor podrá obtener el RUT de manera digital.

La disposición es obligatoria para los productores y el plazo vence el 31 de mayo. La nueva plataforma concentrará los datos de las propiedades utilizadas para la producción vitícola, frutícola, hortícola y forrajera, entre otros.

Vencido el plazo para empadronarse, los datos anteriores dejaran de tener vigencia y quien no esté inscripto no podrá realizar la denuncia de daños por contingencias climáticas, no estará habilitado el acceso a los sistemas de compensación, ni obtener los beneficios de la Ley de Emergencia Agropecuaria.

Ante esta situación entidades ruralistas pusieron el grito en el cielo y entre los argumentos que por los cuales se oponen a las nuevas directivas es que se exige la titularidad de la tierra algo que en muchos casos es imposible para los agricultores.

La misiva que enviaron al gobernador Suárez está firmada por referentes del POS (Productores del Oasis Sur) de Real del Padre, San Rafael, Federación Agraria Argentina e inspectores de cauce más productores autoconvocados.

“Rechazamos la implementación del RUT – SIA y exigimos la puesta en vigencia del sistema 2021 de manera inmediata”, reza uno de los párrafos.

Según los productores “el rechazo” se debe a “un sinnúmero de inconvenientes como son la problemática de titularidad de la tierra”

Entre los ejemplos sostienen que aún hay dificultades entre los productores que heredaron la tierra, además hay zonas que figuran como terrenos del ferrocarril, tierras fiscales y hasta que son propiedad de la antigua Colonia de Real del Padre (San Rafael), entre otros.

Para cerrar la escueta pero contundente nota, desde las entidades invitaron a las autoridades a mantener una reunión con los productores para dialogar sobre los problemas que acarrea la implementación del RUT digital.