Otra edición de la maratón “Correr para ayudar” que organiza la escuela Bianchi en San Rafael

Este viernes regresa la tradicional maratón solidaria “Correr para ayudar” que organiza cada año la escuela Valentín Bianchi en San Rafael.

La maratón busca ayudar a familias de escasos recursos como así también a alumnos que están atravesando un mal momento ya que perdieron todo en un incendio. También van a reunir alimentos no perecederos para donar a merenderos.

Del evento deportivo solidario pueden participan estudiantes de escuelas primarias, secundarias, especiales y centros de día. Habrá dos categorías, una de 2 kilómetros y otra de 5 kilómetros.

Como ayuda la maratón solidaria

“Se viene esta nueva edición de la maratón solidaria. Se va realizar este viernes y la concentración es a partir de las 9 de la mañana en el Parque de los Jóvenes. Hay dos circuitos establecidos, la largada de los 2 kilómetros será a las 10 y la de los 5 kilómetros a las 10:30″, comentó Viviana Bidegain, directora de la escuela Bianchi en diálogo con FM Vos (94.5) de San Rafael.

Como la maratón no busca ganadores sino ayudar a los más necesitados “se puede caminar o correr, ya que el objetivo no es competir sino participar y recaudar alimentos no perecederos, puesto que las colaboraciones son destinadas a merenderos que lo necesitan”, afirmó la directora.

Lo recaudado por la maratón estará destinado a “alumnos que tuvieron incendios en sus viviendas o que tienen escasos recursos. La idea es ayudar a estas familias y también asistir al pedido de algunos merenderos que nos solicitaron colaboración y ya estamos comprometidos”, explicó Bidegain a la radio sanrafaelina.

Hay un caso especial que desde el colegio se pretende atender con la maratón solidaria. De acuerdo a Viviana Bidegain “tenemos un caso de gravedad de un alumno cuya familia quedó sin nada por un incendio y con ellos nos hemos comprometido a asistir”, dijo.

Por último la directora del establecimiento educativo comentó que “la escuela tiene orientación en humanidades y ciencias sociales y por ello siempre estamos intentando ayudar o colaborar con acciones solidarias. De este modo, quiero aprovechar para destacar que la comunidad sanrafaelina es muy solidaria”, finalizó.