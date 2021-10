Verónica está indignada, delincuentes ingresaron a su casa y arrasaron con todo lo que podían, incluso se robaron hasta el uniforme escolar del hijo que va a una escuela de educación especial.

La situación fue revelada por la propia Verónica a través de un posteo en las redes sociales.

En su cuenta de Facebook la angustiada madre contó que “me entraron a robar todo, el tele, ropa y mercadería”, comentó la publicación y luego agregó: “Pero que Dios te perdone porque le robaste la ropa de mi niño especial”.

Según describió Verónica el uniforme que se llevaron los delincuentes está conformado por “pantalones morados y ropita que usa para ir a la escuela APRID. Me arruinaron pero yo soy más fuerte, voy a salir adelante. No quiero la tele, el teclado, solo la ropa de APRID que Emi no tiene”, añadió a renglón seguido.

Por último la mamá de Emi contó que el niño “no puede ir a la escuela” ya que “me llevaron todo, zapatilla, la ropa. Estoy destrozada, pero yo soy una mamá luchadora, siempre salimos adelante”.