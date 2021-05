El pedido del intendente Emir Félix al gobernador Rodolfo Suarez para ampliar las restricciones en San Rafael desató una feroz pelea política entre el justicialista y el Gobierno mendocino a través de sus legisladores.

El jefe comunal le envió una nota al mandatario mendocino en la que solicitó, principalmente, la ampliación del sistema de comprar por DNI a los fines de semana y también la suspensión de las clases presenciales en el nivel secundario y la quita de la obligación de enviar a los niños a la escuela en el nivel primario.

Félix defendió la iniciativa al asegurar que “mi postura pasa por el reclamo que tengo del sector sanitario por un lado y de miles de padres que me reclaman que no quieren mandar a los hijos a la escuela y que no los están mandando”. Resaltó que la situación sanitaria del departamento “es de mucha gravedad” y que tanto en el hospital Schestakow como en las clínicas privadas se vive una “gran angustia”.

“Si yo no hago nada y dejo todo como está, San Rafael va a estar llegando a los 20 muertos por día. En el día de ayer (por el lunes) se internaron más de 50 personas, ¿Cuántos días de 50 personas internadas puede soportar la estructura sanitaria?”, agregó el jefe comunal.

Tras la solicitud de intendente sanrafaelino, en Casa de Gobierno lo tomaron como una jugada más política que sanitaria.

“Está usando la pandemia para tratar de instalarse en el Gran Mendoza, saliendo en los medios con noticias grandilocuentes. Lo hizo la semana pasada cuando dijo que la variante Manaos estaba en toda la provincia, sin ningún dato ni sustento científico que lo avale. Ahora está haciendo exactamente lo mismo, sin datos y sin información precisa está pidiéndole al gobernador algo que no tiene sustento y las cifras lo demuestran”, sentenciaron.

En este sentido, plantean que el seguimiento realizado por la Dirección General de Escuelas arroja que en la última semana de abril en San Rafael solo 66 docentes se contagiaron de Covid-19 de un total de 7.542 en la comuna. En tanto, los alumnos que contrajeron el virus en ese mismo periodo fueron 46 y el total entre marzo y abril fue de 185, sobre una población de 56.109 estudiantes en el departamento.

Los que se sumaron a la disputa fueron los legisladores del radicalismo de todos los ámbitos.: nacional, provincial o local.

El diputado nacional por Mendoza de Juntos por el Cambio, Federico Zamarbide, expresó que el intendente Félix “vuelve con una receta que ya fracasó. Claramente solo intenta hacerse notar en los medios de comunicación provinciales. Podría llamar a sus socios de Nación para gestionar más vacunas. Eso sí sería productivo”.

Cecilia Rodríguez, presidenta del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, sostuvo que “el Intendente que durante el 2020 tomó medidas infructuosas contra la pandemia pero a favor de aplastar derechos y destrozar la economía vuelve a la carga”, y agregó que “utiliza un tema tan delicado para hacer política de manera demagógica y tratar de instalarse. Estos tiempos requieren seriedad, compromiso y solidaridad”.

A los cuestionamientos se sumó el diputado Adrián Reche (UCR), quien manifestó que “su afán de querer complacer a sus superiores en Nación, por un lado, y por el otro, generar politiquería para posicionarse en lo local, lo llevan a realizar estos planteos que generan miedo en las y los sanrafaelinos”.

En tanto, los concejales sanrafaelinos de la UCR Francisco Mondotte, Cynthia Maggioni, Clarisa Barchiesi y Martín Serrano también apuntaron contra el jefe comunal desde sus redes sociales.

Ante esta embestida, el intendente Félix uso las redes sociales oficiales para responder.

“Nunca pensé que un simple y respetuoso pedido al Gobernador iba a generar tantas agresiones y descalificaciones de legisladores que responden a @rodysuarez”, fue parte del posteo en Twitter.

El intendente Félix respondió en las redes sociales. Twitter

