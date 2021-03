Desde el Aero Club de San Rafael intimaron al Ministerio de Seguridad para que desaloje el hangar destinado al uso del helicóptero policial o caso contrario abone la deuda que mantiene la cartera de Raúl Levrino con la entidad sureña, que ya sumó el noveno mes.

Marcelo Merelo, presidente del aero club sanrafaelino dijo a Noticiero Andino que el problema radica en que “el aeroclub costea absolutamente todos los gastos por el servicio del Cuerpo de Acción de la Policía. Tuvimos unas conversaciones con gente del Ministerio a último momento y estimo que para el 10 de abril el tema esté solucionado”.

“Se firma una orden de compra que viene siendo una colaboración que hacen desde el Ministerio para que nosotros le cedamos el hangar para el helicóptero y un departamento para la base de los policías. Esa orden de compra se venció en junio pasada y no ha sido renovada. No han pagado, no nos han depositado nada desde junio del año pasado hasta la fecha”, agregó Myriam Ferreira, secretaria de la entidad, en diálogo con la tv sanrafaelina.