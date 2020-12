En General Alvear ampliaron la capacidad del laboratorio de biotecnología de Ugaccop y lo transformaron en uno de biología molecular. Ahora en el departamento sureño no necesitarán más enviar las muestras a San Rafael de posibles pacientes con coronavirus ya que cuentan con la capacidad de realizar los análisis de PCR para detectar casos de Covid-19.

Este jueves la ministra de Salud Anda María Nadal viajó a General Alvear y junto al intendente, Walther Marcolini recorrieron las instalaciones (de la futura Universidad Cooperativa), y dejaron inaugurado el laboratorio.

La ministra de Salud, Ana María Nadasly el intendente Walther Marcolini en el nuevo laboratorio.

Para el montaje del laboratorio, la comuna realizó una inversión en equipamiento que rosó los 10.000 dólares mientras que los costos de los profesionales que trabajarán en el laboratorio y los insumos correrán por cuenta de la cartera de Salud.

“Hemos incorporado un gabinete de seguridad biológica validado por ANMAT y por el Malbran y Ugacoop acaba de instalar un bloque seco que es lo que hacía falta para que funcione, el Ministerio se hace cargo de los profesionales y de los insumos”, dijo Walther Marcolini.

El municipio adquirió un gabinete de seguridad biológica clase II que tuvo un costo de U$S 8.000, un bloque térmico que insumió U$S 1.000, micropipetas automáticas (2 sets de tres volumen variable) por U$S 600. Además incorporaron una centrífuga refrigerada, que tiene un valor de mercado de U$S 6.100, pero en este caso fue donada por el CONICET.

“Para nosotros este laboratorio que es de última tecnología es fundamental, queremos hacer los PCR en Alvear y prepararnos para un posible rebrote de este virus”, añadió el jefe comunal.

El equipamiento para el laboratorio lo adquirió la comuna.

Por su parte, la Ministra de Salud consideró que “más allá de las dificultades que pueden existir, esto es un gran desarrollo local y muy valioso, hay una gran capacidad y mucho trabajo humano. También crecer en ese sentido requiere de tiempo y acá en Alvear tienen este laboratorio y el personal lo que les va a permitir hacer los test de PCR, eso es muy valioso para cuando se produzca ese rebrote que todos estamos esperando”, indicó.

“La pandemia nos ha enseñado a ir trabajando el día a día, en Mendoza estamos preparados, pero de todas formas hay que saber que esto no se ha terminado así que debemos seguir cuidándonos”, continuó la charla Nadal

La titular de Salud en Mendoza también se refirió a la vacunación. En este sentido reiteró que “lo que estamos haciendo es organizarnos para poder tener una estrategia cuando llegue y poder accionar a todos los departamentos, vamos a seguir el orden de prioridad que es en primer lugar equipos de salud y seguridad, luego los esenciales también los adultos mayores, los docentes cuando tengan que volver a los colegios y así sucesivamente”.

En Alvear pueden realizar los análisis de PCR para detectar Covid-19.

Obras en el hospital Enfermeros Argentinos

La remodelación de la guardia del hospital Enfermeros Argentinos que quedó trunca cuando se declaró la emergencia sanitaria también fue parte de los temas que abordó la ministra y aseguró que “me llevo para el Ministro de Infraestructura el pedido para que este año sea una prioridad terminar con las obras de la ampliación de la guardia”, concluyó.