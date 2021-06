Tras el fin al cese de comercialización de hacienda que llevó adelante el sector agropecuario en reclamo al cierre de las exportaciones cárnicas decretado por el Gobierno nacional, la ganadería mendocina ingresó definitivamente en el siglo XXI caracterizado por las comunicaciones, los negocios online y plataformas virtuales.

Con 10.000 cabezas como atractivo, el predio ferial en General Alvear fue el escenario del primer remate televisivo virtual que se realizó en la provincia.

//Mirá también: Comenzarán a extraer muestras en el yacimiento Hierro Indio en Malargüe

El martes se concretó el remate que había tenido dos intentos anteriores pero en su momento quedó suspendido por el conflicto entre el campo y el gobierno.

Con un mix entre la televisión (Canal Rural), una plataforma virtual y también el teléfono, la firma rematadora reunió a compradores de todo el país para comercializar lotes de vacas vacías para engorde, vaquillonas, novillos y terneros de productores de Mendoza y San Luis en su gran mayoría, pero también de La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.

“Está modalidad es hacia donde se dirige el remate de hacienda con la televisión y virtual. Así como captan hacienda de todos lados también está la posibilidad de reunir compradores de todo el país”, dijo Ramiro Labay, presidente de la específica de Ganadería de la Cámara de Comercio.

En General Alvear realizaron el primer remate televisivo virtual de Mendoza. Gentileza Alfredo Mondino

Corrales vacíos, pantallas llenas

Salvo el sonido de las ramas de los árboles balanceándose suavemente por la acción del viento muy leve, el resto era silencio. El predio ferial en General Alvear estaba completamente vacío. Los animales se trasladaron de los corrales a las pantallas.

Para llevar adelante el remate hicieron un mix entre la televisión, una plataforma virtual y el teléfono.

A través del canal Rural emiten las imágenes de los lotes que se ponen a la venta mientas que los compradores siguen el remate sentados en sus casas y conectados por una plataforma virtual o con un representante que está en contacto ininterrumpidamente por teléfono o con una computadora.

En el predio de la Cámara de Comercio alvearense solo hubo un puñado de personas mientas que el grueso de los compradores de distintos puntos de Argentina estuvieron en la puja a través de la web.

“Esta es la primera vez que se hace en Mendoza (remate virtual), y la intención es hacer una fecha por año, es algo que sirve porque promociona mucho la provincia pero además hoy la hacienda de Mendoza la vemos en los principales puestos de venta durante el año y en precio la hacienda de Mendoza se vende al mismo valor que otras zonas como la cuenca del salado”, señaló Roberto Mondino, titular de la firma rematadora.

Ganado virtual, beneficio real

Para un productor de años que está acostumbrado a toda la logística y gasto de recursos que implicar movilizar la hacienda hasta los predios de remate, la virtualidad en las ventas no solo lo impactó sino que también lo benefició.

//Mirá también: Cerró la sucural de Ribeiro en San Rafael

“Es una ventaja porque filmamos los animales, los ponemos a la venta y no la movemos”, dijo Luis Vavrik.

En los remates tradicionales, el productor ganadero es consciente que una vez que retiró la hacienda de los corrales para trasladarla a los puntos de venta sabe que “no vuelve más al campo” lo conforme o no el precio obtenido.

En cambio ahora “hasta tenés la opción de decirle al rematador que pretendés un precio base y si no se llega que lo deje pasar”, agregó Luis.

El ganadero también le encontró otro beneficio y no menor, la reducción del gasto en el flete y la calidad y sanidad animal.

“De esta forma no movés la hacienda, no hay flete, los animales no pasan estrés durante el traslado”, finalizó.