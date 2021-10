A menos de un mes de las elecciones legislativas y aprovechando el marco que ofrece el almuerzo de las fuerzas vivas que organiza cada año la Cámara de Comercio de San Rafael, el intendente Emir Félix se hizo fuerte en su tierra ante un desembarco masivo de figuras de Cambia Mendoza.

En medio de un ambiente plagado de política que tiene al gobernador Rodolfo Suarez como cabeza del desembarco del gobierno mendocino, sumado a Alfredo Cornejo y Julio Cobos, el jefe comunal sanrafaelino se mostró junto al viceministro de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y presentó en sociedad una ambulancia con equipamiento de alta complejidad.

Además marcó la cancha y tiró a la pasada un palito para Ana María Nadal, ministra de Salud de Mendoza que casualmente “no está”, dijo al pasar Félix.

Entrega de ambulancia en San Rafael.

El vehículo para emergencias está equipado para prestar servicios de traslado de pacientes críticos y es uno de tres que envió el Ministerio de Salud nacional a la provincia. Las otras dos ambulancias están destinadas a Tunuyán y Horcones.

“Esta ambulancia de alta complejidad llega como un compromiso de Nación junto al módulo sanitario que se hizo al lado de la terminal y está preparada para traslado de pacientes críticos”, comenzó Félix su acotado discurso.

“Consideramos que puede prestar un servicio importante, que vamos a acordar con el hospital Schestakow, la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo para que tenga un uso eficiente en el departamento”, agregó.

Durante el acto de entrega de la ambulancia, el intendente justicialista no dejó pasar la oportunidad de remarcar que no estaba presente Ana María Nadal “se había comprometida a llegar, pero nos dice que no”, fue una de las frases que tiró el jefe comunal.

Entrega de ambulancia en San Rafael.

Y para rematar, Félix la puso a disposición del sistema sanitario de San Rafael el vehículo de emergencia pero en contrapartida pidió que Mendoza destine más ambulancias al departamento para cubrir las zonas más alejadas.

“La idea es que en los próximos días entre las cámaras y la Ministra de Salud podamos acordar un destino muy eficiente (para la ambulancia) pero como contraprestación que la provincia agregue más ambulancias para los sectores más alejados que tienen esa necesidad”, concluyó.