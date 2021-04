Después de participar de la reunión con el gobernador Rodolfo Suarez en la que se establecieron nuevas restricciones por el incremento de contagios de coronavirus, el intendente Emir Félix aseguró que preocupa el crecimiento de los últimos días de casos positivos.

“Hemos notado un aumento en los contagios en función de la cantidad de hisopados que realizamos. La situación en los hospitales del Sur todavía es holgada. Estoy conforme con las medidas tomadas porque debemos prevenir. Todos los días la situación cambia y trabajaremos en base a la experiencia para la prevención y contención de casos”, afirmó.

El intendente Emr Félix a la derecha del ministro de Gobierno Víctor Ibáñez. Prensa Gobierno de Mendoza

Para el intendente sanrafaelino “si la sociedad toma conciencia y en función de su comportamiento genera que no aumenten los casos, no habrá que tomar más restricciones, si eso no ocurre, avizoro que habrá que restringir”.

En dialogo con LV 4 Radio San Rafael, Félix anticipó que “en 30 días estará funcionando el mini hospital en calle General Paz”.