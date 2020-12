En una nueva jornada de declaraciones en el juicio por la muerte de Paula Toledo, los testigos apuntaron contra los amigos y el cuñado del acusado, Marcos Graín, por amenazar a los vecinos que fueron a declarar y hasta pidieron protección policial.

Ante esta situación el tribunal dispuso que la fiscalía investigue las posibles amenazas, mientras se desarrolla el juicio.

Entre las declaraciones testimoniales que escucharon los jueces Néstor Murcia, Alejandro Celeste y Esteban Vázquez Soaje, que llevan adelante el juicio por el abuso y asesinato de Toledo ocurrido en 2003 en el barrio El Sosneado en San Rafael, hubo una palabra que fue repetitiva entre los testigos: amenazas

Un amigo de Graín de aquellos años aseguró que algunos de los estuvieron implicados en la causa, como los hermanos Etchegaray y Gauna “la semana pasada pasaron por la vereda del lugar donde vendo cosas en la calle y me insultaron y molestaron. He sufrido amenazas y tengo miedo por mi novia. Me gustaría tener una custodia policial”, señaló.

En tanto la hermana de ese primer testigo profundizó acerca de esta situación. “Creo que las amenazas existen y que de hecho, hay testigos amenazados en este juicio”, les dijo a los jueces. “Cuando hablé con mi hermano, él tenía miedo”, agregó.

Luego, generalizó la situación, brindando otros detalles. “Voy a hablar en mi nombre y por lo que me he enterado en estos días: el miedo no nos puede ganar en este momento. No sé su nombre y no lo conozco, pero sí sé del vínculo que tiene con el imputado. Esta persona a la que mucha gente hace referencia es el cuñado de Marcos Graín. Está amedrentando a la gente que apoya esta causa. Creo que mi hermano pudo haber sido amenazado por este señor entre e sábado y el lunes, porque ahí lo vi muy mal; venía muy predispuesto a declarar y ayer se desapareció. Averiguando, me dijeron que esta persona ha estado realizando amenazas”, dijo.

Este viernes finaliza la ronda de testigos y la semana próxima está estipulado que la fiscalía y defensa preparen y realicen los alegatos de cierre.

Terminada esa instancia, el tribunal deberá decidir sobre la situación penal del acusado, Marcos Graín, sobre quien pesa la imputación de abuso sexual con acceso carnal, seguido de muerte.