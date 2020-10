En General Alvear tomaron una decisión, no habrá Fiesta de la Vendimia 2021 y los recursos que en tiempos normales se destinarían a montar el espectáculo serán empleados para recuperar pozos de riego.

La decisión que tomó el intendente Walther Marcolini impactará de lleno el en reinado de Celeste Nedic que portará por un año más la corona de Alvear. En reemplazo del tradicional evento se llevará adelante una peatonal del vino.

Celeste Nedic, reina de la Vendimia 2020 de General Alvear

La peatonal del vino en el centro de Alvear será cada domingo durante diciembre, enero y febrero ​

“Para poder tener actividades presenciales en la calle vamos a necesitar mucha colaboración de la sociedad”, manifestó el jefe comunal.

Los fondos que no se utilicen en Vendimia, que ascenderían aproximadamente a $2.000.000 irán a la reactivación de consorcios de riego para palear la escases hídrica.

“Esto se suma a lo que venimos haciendo este año, todavía resta entregar un millón de pesos de aquí a diciembre y se va a disponer de una partida para entregar el año próximo a productores que vienen recuperando pozos de riego. Por eso queremos ser coherentes y buscar una solución al mayor flagelo que tenemos, que es la sequía”, dijo Marcolini.

En este marco se tendrá en cuenta también a los artistas que año a año participan de la fiesta vendimial, por ello se los convocará a ser partícipes de la serie de eventos que se realizará en los meses de diciembre, enero y febrero, para celebrar la Vendimia como ícono cultural.

Liana Piedrafita, directora de Cultura aseguró que “el objetivo es comenzar el domingo seis de diciembre, siempre dependiendo de lo que suceda durante esa fecha. En principio todos los domingos de diciembre, enero y febrero queremos encontrarlos en una peatonal que comience en la Avenida Alvear Oeste, con artistas distribuidos en dos escenarios, incluir a los artesanos para que cada uno pueda vender sus productos, pero nada de esto va a ser posible si no somos responsables a la hora de cumplir con los protocolos” dijo.

Por su parte la Directora de Turismo Fabiana González manifestó: “Vamos a colaborar con la promoción y a la vez invitar a los comerciantes para buscar estrategias que ayuden a generar actividades durante la semana en estos eventos que se realizarán los domingos”.