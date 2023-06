Hace tiempo que un hombre de Villa Mercedes viene reclamando a la obra social PAMI, para que esta brinde la atención médica que su madre necesita. Tras la falta de respuestas ,el pasado jueves 22 de junio, el hombre se encadenó en las puertas de las oficinas exigiendo una solución.

Villa Mercedes: un hombre se encadenó en el PAMI para que atiendan a su madre Foto: Diario de La R

“Arriesgo mi salud, pero a ellos no les importa nada”, comentó indignado el hombre a El Chorrillero. Por su lado, la obra social le ofreció una solución, pero el villamercedino insistió en que no es suficiente.

Qué exigía el villamercedino que se encadenó en las puertas de las oficinas de PAMI

Cergio López vive con su madre de 89 años, la cual tiene internación domiciliaria debido a una condición que padece. La mujer necesita que la obra social le brinde el módulo 2 completo para la internación domiciliaria integral, sin embargo, Cergio denuncia que no obtiene respuestas por parte de la prestadora.

Debido a esto, el pasado jueves 22 de junio, el hombre se dirigió a las oficinas de PAMI, en la calle Profesor D´Angilo y se encadenó en la puerta en señal de reclamo. “No me quedó otra opción, porque a mi no me gusta estar haciendo esto. Llevo un mes tramitando esto”, comentó el hombre a El Chorrillero.

Un hombre se encadenó a PAMI exigiendo asistencia médica para su madre. Foto: El Chorrillero Foto: El Chorrillero

El villamercedino se atrincheró en el lugar desde las 11:30 hasta las 18:30 horas y la Policía intentó sacarlo pero el hombre se mantuvo en su postura. Horas después, la directora de las oficinas se acercó a él y le ofreció una solución, pero López sostuvo que no era suficiente.

“Solo me mandan la enfermera, pero yo quiero todo, mañana voy a seguir, y volveré a encadenarme hasta que me den una respuesta, o que me digan por qué no me lo aceptan”, comentó Cergio. Hasta el momento, la obra social no le ha brindado la solución que el villamercedino reclama, y afirmó que continuará con la medida hasta que le brinden ayuda a su mamá.