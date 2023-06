Una familia de Villa Mercedes no tiene casa y piden ayuda desesperadamente para pasar el frío

Una madre con 7 hijos vive en el Barrio San José, en Villa Mercedes y no tienen los recursos suficientes para afrontar estos fríos días de invierno. La familia acude a la solidaridad de la comunidad para poder abastecerse en los días de bajas temperaturas.

Una familia en Villa Mercedes no tiene casa y necesita ayuda para pasar el frío (imagen ilustrativa) Foto: El Diario

La familia no tiene casa propia, por ende, construyeron una pequeña habitación en donde viven todos juntos y no tienen recursos para poder calefaccionarse y, aveces, ni para comer. “No tenemos cocina ni garrafa. Cocinamos afuera así que por ahí no podemos ni comer por el frío”, comentó la madre de los 7 niños a El Chorrillero.

Cómo vive la familia de Villa Mercedes y cómo ayudarlos

Petrona tiene 45 años y es madre de 7 hijos de entre 2 y 18 años. La familia vive en la calle Leonismo Argentino extremo Sur, cerca del Rio V, y sólo cuentan con una habitación que ellos mismos edificaron para poder vivir. “Dormimos en tres camas que tenemos apretadas en la pieza, no podemos ni caminar y usamos dos colchas cada uno”, comentó Petrona a El Chorrillero.

El lugar en el que viven los 8 integrantes es muy reducido y, además, tampoco cuentan con recursos para poder calefaccionarse y cocinar una comida caliente en estos duros días de invierno. “Nosotros no tenemos cocina ni garrafa, cocinamos afuera así que por ahí no podemos ni comer por el frío”, contó la mujer.

Actualmente, Petrona no tiene trabajo y afirma que la Asignación Universal por Hijo que cobra, no alcanza para cubrir todos los gastos de la familia. Es por eso que acuden a la solidaridad de la comunidad villamercedina, ya sea para ayudar a Petrona a conseguir un trabajo o para ayudar con ropa y comida para la familia.

La familia necesita frazadas, ropa de abrigo y mercadería para poder afrontar los días de bajas temperaturas en su pequeña vivienda. Quienes deseen colaborar, pueden comunicarse al número 2657 664907.