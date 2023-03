La pobreza creció un 7% en San Luis: qué dicen las cifras del Indec

Este jueves por la tarde se dio a conocer el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la “Incidencia de la Pobreza”, correspondiente al segundo semestre de 2022. El informe marca, entre otras cosas, que el 45,2% de las personas que habitan el Gran San Luis son pobres.

Estas cifras significan un crecimiento de casi 7 puntos en relación al primer semestre de 2022, cuando el índice marcaba un 38,3%. Es más, este 45,2% de pobreza en San Luis es el segundo registro más alto de los últimos 6 años, siendo superado solo por el segundo semestre de 2021.

¿Qué dice el informe del Indec sobre la pobreza en San Luis?

En concreto, el informe del Indec señala que el 45,2% de las personas que viven en el Gran San Luis son pobres, y que hay un 5,3% de indigencia.

En materia de hogares, la pobreza llega al 35%, mientras que la indigencia al 4,8%.

Con estos números, el Gran San Luis se ubica 6 puntos por encima del promedio de pobreza nacional en lo que respecta a personas, que es del 39,2%. En relación a hogares, San Luis también supera la media nacional, del 29,6%, por 5,4 puntos.

En materia de indigencia, la comparación es ligeramente más favorable, ya que la media nacional es del 8,1% en personas y del 6,2% en hogares. Con 5,3% y 4,8%, respectivamente, San Luis está por debajo de estos registros a nivel país.

San Luis es el 4° distrito más pobre de Argentina

Con este 45,2% de pobreza en lo que respecta a personas, el Gran San Luis queda calificado como el 4to distrito más pobre del país, solamente superado por:

Concordia (55,2%)

Gran Resistencia – Chaco - (54%)

Santiago del Estero – La Banda (46,5%)

Además, iguala a Corrientes con el 45,2%.

Los cuestionamientos de Rodríguez Saá a los números del Indec

Cabe recordar que los índices del Indec en materia de pobreza han sido muy cuestionados por el gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá.

Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis. (Clarín)

“A nosotros nos miden el salario y nos ponen en las mismas condiciones que un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. El pueblo de la ciudad de Buenos Aires, o el conurbano, no tiene la bendición que hemos tenido de nuestros planes de vivienda, donde muchísimas familias tienen su vivienda propia.

Hay muchos que no la tienen, pero no es lo mismo el porcentaje de personas que tienen viviendas en San Luis que los porcentajes de personas que no tienen viviendas en otro lado.

Nuestro déficit habitacional es muchísimo más bajo que en cualquier lugar del país”, había expresado Rodríguez Saá en junio de 2022, señalando que el Indec “hace una cosa genérica y solo mide el salario”.