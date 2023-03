El desesperado pedido de Zulma, una sanjuanina que pesa casi 300 kilos, está postrada y en días se quedará en la calle

Nadie la quiere aceptar. Sólo uno de sus hijos y una tía se hicieron cargo de sus cuidados. Vive en una pieza prestada de una casita precaria en Villa Hipódromo de Rawson, pero la tendrá que desocupar en 10 días. Este es el desesperado pedido de ayuda de Zulma Mariela Bustos, una sanjuanina de 53 años, que pesa casi 300 kilos y está postrada en una cama.

“Estoy cansada, quiero salir de acá. Veo a la gente pasar por la puerta y quiero ir, caminar”, reveló Zulma quien sufre de obesidad mórbida, enfermedad que le provocó ya tres paros cardio respiratorios de los cuales pudieron sacarla “gracias a Dios”, dijo.

Después de estos episodios, y de salir del Hospital Marcial Quiroga, sus hermanos prometieron ayudarla y cuidarla, pero no fue así. Según contó a Tiempo de San Juan, tiene dos hijos pero uno está privado de la libertad y el otro, que se encarga de hacerle todos los trámites, es recolector de residuos de la Municipalidad de Rawson. Además de cuidar a su mamá, el joven tiene que trabajar para mantener a sus cuatro hijos y cuidar a su esposa con cáncer.

Por eso, Zulma entiende que muchas veces no pueda ir a quedarse con ella toda la tarde. “Estoy acá sola, mirando el teléfono entre estas cuatro paredes”, contó.

Por qué busca un lugar para poder vivir

Zulma necesita un lugar para poder vivir y que los médicos puedan asistirla. Actualmente vive en una piecita que le prestó su tía, Virginia Bravo, quien parece ser la única que empatiza con ella.

Allí la vivienda es de material y adobe, tiene techo de caña, piso de tierra, no tiene ventanas y cuando llueve se moja todo. Pero además, el motivo por el que deberá irse es porque su sobrino será papá y necesita acondicionar el lugar para su bebé.

Zulma Bustos es sanjuanina y pesa 300kilos y deberá desalojar su pieza en 10 días. Pide ayuda. Foto: Tiempo de Cuyo

Antes de esto, Zulma vivía en el Lote 5, también en Rawson, en un lugar que le prestaba una amiga, quien también le pidió que se fuera. “Ese día me tuvieron que subir a un flete con todas las cosas para poder traerme acá, lloré todo el camino”, recordó.

Y agregó: “Entre mi tía y mi hijo me cambian, me dan de comer. La pensión que cobro no me alcanza así que puedo comer lo que me dice la nutricionista los primeros meses nada más, después me quedo sin plata”, afirmó.

Cómo comenzó su odisea: obesidad, depresión y abandono

El día que su marido se murió y sus suegros la corrieron de la casa donde vivía, Zulma no pudo recuperarse de la depresión. Comenzó a subir de peso y hasta dejó de trabajar de empleada doméstica. Y después de andar de un lado para otro, busca un lugar estable para poder tratarse.

Zulma Bustos es sanjuanina y pesa 300kilos y deberá desalojar su pieza en 10 días. Pide ayuda. Foto: Tiempo de Cuyo

Un kinesiólogo y una nutricionista la van a ver cada tanto y controlan su salud pero ahora lo que le preocupa es que no sabe a dónde irá a parar en diez días, dijo su tía Virginia, quien además disparó: “Los hermanos de ella no se la quieren llevar, la han abandonado”.

“Yo lo único que quiero es dejar de andar de un lado para el otro para poder hacer la dieta tranquila y que me hagan la cirugía bariátrica”, concluyó.