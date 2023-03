Fuerte debate en San Juan por la ley de alcohol cero al volante: voces a favor y en contra

Este jueves 30 de marzo se tratará en el Senado de la Nación el proyecto de ley de alcohol cero al volante, y ha habido varios cruces entre distintos sectores, ya que el sector vitivinícola expresa que en una provincia que produce vinos, tiene que haber un límite permitido y desde la ONG Familias del Dolor en San Juan, apoyan que se apruebe la ley.

En el transcurso de la mañana de este jueves 30 de marzo se estará debatiendo este proyecto de ley que tiene voces a favor y en contra. Por un lado, desde la ONG de familias de víctimas de accidentes de tránsito, señalaron que apelaran al lado emocional y sensible de los senadores, para que aprueben la ley que busca salvar vidas y reducir los accidentes ocasionados por el consumo excesivo de alcohol.

La Ong Familias del dolor de San Juan pide que se apruebe la ley de alcohol cero al volante. Foto: DIARIO LA PROVINCIA

El proyecto de ley está en tratativa hace más de 20 años, según cuenta Guillermo Chirino, integrante de la ONG Familias del Dolor: “Esta ley no sale porque nunca hay quórum. Queremos que dejen de lado sus diferencias porque esto es urgente y necesario”, expresó en diálogo con Tiempo de San Juan.

Según la información que brindó el integrante de Familias del Dolor en San Juan, dice que casi el 80% de los sanjuaninos exigen que se apruebe esta ley, la cual se consultó a través de un censo y, por lo tanto, le parece una falta de respeto si los senadores no la aprueban y no tienen en cuenta la decisión del pueblo.

Cuál es la posición de los viñateros ante el proyecto de ley de alcohol cero al volante

Desde la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, dijeron que no están de acuerdo con el proyecto de alcohol cero y quieren que se mantenga en 0,5 el límite de alcohol en sangre, ya que se vería afectado el sector vitivinicola.

“Creemos que el problema está en otro lado. Diferentes estudios determinaron que el límite de 0,5 no afecta a los automovilistas. Hay otros factores que provocan los siniestros, como el caso de las rutas colapsadas, y no el consumo de vino específicamente, y menos con la tolerancia actual”, expresó Juan José Ramos, líder de la asociación de viñateros.

Viñateros sanjuaninos piden que se mantenga el limite de 0.5 de alcohol en sangre.

Además, agregó que ellos tienen el apoyo de la cámara alta del senado y que seguramente votarán en contra del proyecto de ley, aunque dijo que “hay una presión muy grande de las ONG’s de familias que sufrieron la pérdida de seres queridos por siniestros viales”.

Ante esta postura, los familiares de víctimas por accidentes de tránsito, indican que los productores vitivinícolas son mezquinos y que esta ley no afectaría al mercado, ya que no se trata de no consumir más bebidas alcohólicas, sino reducir la cantidad de siniestros viales ocasionados por el consumo excesivo de alcohol.