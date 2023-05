Su hijo se sentía mal, lo llevaron al médico y le dijeron que era un golpe de calor: el sanjuanino murió y los padres denuncian al médico

El pasado mes de enero una pareja sanjuanina sufrió la pérdida de su hijo de 4 años al cual habían llevado al hospital por un dolor de estómago y el médico que lo revisó dijo que era un simple golpe de calor. Pocos días después el niño falleció, los padres denunciaron al profesional y ahora piden que la causa se vuelva a abrir.

Un niño sanjuanino falleció por un dolor de panza y los padres denuncian al médico Foto: Todo

El padre del niño manifestó su indignación con las autoridades del hospital donde lo atendieron alegando que no le han brindado ninguna respuesta. “En el hospital sigue todo normal. La directora no salió a dar explicaciones, ellos no dan explicaciones de nada”, comentó el padre del pequeño a TN.

Qué fue lo que le sucedió al niño sanjuanino que falleció por un dolor de panza

Hugo Constantine Villecillo era un niño de 4 años oriundo de San Juan que estaba pronto a cumplir 5 años y empezar el jardín de infantes. Según comentó su papá, Mauricio Villecillo, a TN, el miércoles 4 de enero, el pequeño amaneció con vómitos y fiebre. Tras darle medicación y notar que su cuadro no mejoraba, sus padres lo trasladaron al Hospital Federico Cantoni, en Villa Aberastain.

Un niño sanjuanino falleció por un dolor de panza y los padres denuncian al médico Foto: TODO

Luego de una hora de espera, un médico atendió a “Huguito” y le dijo que sus dolores eran a causa de un golpe de calor. El profesional le dio 3 días de reposo y lo envió a su casa. Sin embargo, la situación de salud del pequeño no mejoraba y, el sábado 7 de enero, decidieron llevarlo nuevamente al hospital: el niño se desvaneció.

Preocupados, los padres de Hugo llamaron a la ambulancia, pero, según contó su papá, nunca llegó. Un policía intentó reanimarlo con maniobras RCP en la vereda de su casa y una enfermera vecina lo trasladó al centro de salud más cercano. Sin embargo, los médicos constataron que el pequeño había muerto.

La denuncia de los padres de Hugo y la respuesta de las autoridades del Hospital

Tras la muerte de Huguito, los padres efectuaron dos denuncias contra el médico que lo atendió, sin embargo, alegaron que una de ellas fue desestimada por la Justicia debido a falta de pruebas. Por otro lado, Mauricio Villecillo manifestó su enojo frente a la falta de respuestas por parte de las autoridades del Hospital Federico Cantoni donde su hijo fue atendido.

“En el hospital sigue todo normal. La directora no salió a dar explicaciones, ellos no dan explicaciones de nada”, comentó indignado el padre del niño. Además, desmintió la información que se encuentra en la historia clínica, la cual asegura que los médicos enviaron a hacerle análisis de sangre al niño: “Es mentira, no me dieron nada”.

Un niño sanjuanino falleció por un dolor de panza y los padres denuncian al médico Foto: El Zonda

En el mes de mayo, los padres de Huguito volvieron a efectuar una denuncia contra el médico que lo atendió y el fiscal les dijo que volvería a abrir la causa si conseguían un perito de parte para que se compruebe si hubo mala praxis. Mauricio comentó que la próxima semana viajará a Córdoba en busca de uno para poder abrir una causa judicial contra el profesional.

A 6 meses de la muerte de su hijo, Mauricio manifestó su dolor. “Lamentablemente en mi casa se quedó el tiempo parado. Su mochila y sus juguetes están esperando que vuelva. Está vivo en el corazón de todos nosotros”, comentó el padre de Huguito.