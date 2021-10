El pasado martes, Sergio Sztuden se enteró que alguien había usurpado su identidad para hacer estafas en Villa Mercedes. Usaron su nombre, foto de perfil y, con un número diferente de teléfono, escribieron a muchos de sus contactos ofreciendo vender dólares.

El trabajador de los medios de comunicación ya realizó las denuncias pertinentes en Comisaría 8ª y en el Poder Judicial.

Al respecto, el periodista contó: “Primero mandan mensajes diciendo que cambié mi número y que me agenden. Una vez que la persona responde, envían otro que dice: ‘¿No sabés quién quiere comprar dólares? Necesito que me hagas una transferencia y te los doy’. Uno de mis conocidos fue estafado, hizo la transacción por 154.600 pesos”.

Sztuden también publicó lo ocurrido en sus redes sociales. “Ese chico que hizo el depósito se enteró por Facebook que había sido estafado. Incluso si no cayó más nadie es porque avisé a tiempo”, comentó.

Todavía se desconoce cómo ingresaron a la base de datos de su celular, pero se presume que el periodista podría haber abierto algún archivo adjunto de WhatsApp, entonces, al ingresar al link, automáticamente el estafador accedió a todo el dispositivo.

El periodista dijo que no cree haya sido algo personal, sino que tuvo la mala suerte de que le pasó justo a él. “El que me conoce sabe que soy incapaz de hacer algo así. No entiendo cómo me puede estar pasando esto. Estoy casi sin dormir porque no paro de pensar cómo pasó y cómo van a estafar a alguien”, expresó con enfado.

“La verdad que más que bronca tengo impotencia y miedo, porque acceden a tu vida privada, ven las fotos de tu familia, de tus hijos, es riesgoso todo esto”, añadió el periodista.

En las exposiciones que realizó a la Justicia, adjuntó capturas de pantalla de mensajes que reciben los contactos y la constancia de la transferencia que realizó su amigo.

“Le pido a todos que estemos atentos, que, si recibimos un WhatsApp de un número desconocido, por más que diga cambié mi número, desconfiemos”, cerró en diálogo con un medio de Villa Mercedes.

