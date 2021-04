Este domingo, una puntana casi recibe dos veces la primera dosis de la vacuna Sputnik V. Su hijo que se encontraba en el domicilio se dio cuenta y logró evitar que la reciba.

Claudio Lafarge dio a conocer el caso a través de Facebook, en donde este domingo su madre de 75 años recibió en su domicilio la visita del personal del ministerio de Salud de la Provincia para colocarle la primera dosis de la vacuna en contra del coronavirus.

El hijo de la señora explicó que, su madre es paciente de riesgo y fue inoculada con la vacuna rusa Sputnik V el 29 de marzo.

En la publicación, aseguró que ayer el personal concurrió con la intención de colocarle la primera dosis, pero de otra marca.

“Si yo no estaba, ¿Qué pasaba? ¿Cómo puede ser que no lleven registro de lo que hacen?”, escribió Lafarge y aseveró que si él no estaba en ese momento en la casa iba a recibir dos veces la primera dosis.