El Comité de Crisis de la provincia dispuso anoche nuevas medidas de restricción a la población, y ante algunas dudas, en especial en la práctica de deportes, se entrevistó a un funcionario del organismo quien se encargó de despejar cualquier inquietud al respecto.

Las medidas comenzaron a regir esté sábado y en principio se extienden hasta el viernes 30 de abril, pero en una semana se hará una evaluación del impacto para determinar si se flexibiliza o no. Se dejó en claro que continuarán por el momento las clases presenciales.

Mariano Cozzolino, integrante del Comité de Crisis y titular de la Dirección Provincial de Estadística y Censos explicó que “En una semana, vamos a chequear cómo vienen las medidas. Con disposiciones de esta magnitud recién vas a poder ver los resultados en una semana o 10 días. Eso es lo que generalmente se espera para saber si están dando resultado y si necesitás aflojar o restringir”.

Compras en lugares de cercanía: Se permiten las compras en lugares de cercanía luego de las 20 horas, a pesar que la restricción para circular es de 20 a 6 de la mañana. “Es como la fase 1, después de las 20 horas no es un toque de queda. Es simplemente no circular y circular solamente para las necesidades estrictamente esenciales. Tenés que ir a la farmacia, tenés que ir al quiosco de la esquina comprar, eso sí lo podés hacer, a los lugares de cercanía”, aclaró Cozzolino.

Deportes: La suspensión de las actividades deportivas, culturales y religiosas es en los espacios cerrados. “En los lugares abiertos está permitido. Las canchas de fútbol 5 pueden estar abiertas hasta las 19 horas, pero al aire libre. Las canchas de fútbol cerradas no van a poder estar. Los clubes de pádel que tienen canchas cerradas no van a poder trabajar en estos días, los que tengan canchas al aire libre sí van a poder trabajar”, comentó.

El funcionario dejó en claro que los gimnasios tampoco podrán funcionar hasta fin de mes porque son en espacios cerrados.

Anoche desde el Gobierno en principio se había dicho que no se podían hacer deportes en grupo, pero Cozzolino aseguró que sí se pueden, pero “manteniendo los distanciamientos”.

Siguiendo con el tema deportes, por más que estén permitidos hacerlos al aire libre, están suspendidos los eventos y competencias federadas o no.

La pesca está permitida, ya que es un deporte que se realiza al aire libre, pero se debe mantener el debido distanciamiento si se practica en compañía.

Gastronomía: Los bares y restaurantes pueden recibir al público en sus locales hasta las 19 horas respetando una ocupación del 30%. Después de ese horario pueden trabajar con la modalidad delivery o take away.

Una de las dudas que surgió es el horario límite para trabajar en las dos modalidades señaladas. “No hay un horario”, respondió Cozzolino, quien aclaró que para el take away solamente puede acudir a buscar el pedido la persona que viva cerca del local.

Transporte: Cozzolino aseguró que seguirá funcionando el transporte público, pero debería haber una disminución debido a que los empleados públicos provinciales y beneficiarios del Plan de Inclusión y Becas 22AG prestarán servicios desde sus hogares, excepto los que son personal esencial.

Las nuevas restricciones

– La circulación será de 6 a 20 horas. Luego de las 20 solamente podrán circular las personas consideradas esenciales.

– La actividad comercial y servicios deberán funcionar de 6 a 19 horas con una ocupación del 30%, excepto actividades recreativas, deportivas, culturales y religiosas, que quedan suspendidas.

– Bares y restaurantes después de las 19 horas podrán atender solamente con la modalidad delivery.

– Los reencuentros esenciales serán de hasta 10 personas en el horario permitido de circulación.

– Se cierran todos los parques provinciales.

– Se cierran también museos y casas culturales públicas.

– Se suspenden todos los eventos deportivos provinciales recreativos y competitivos, federados o no.

– Se suspenden las fiestas religiosas o patronales.

Empleados públicos, y beneficiarios del Plan de Inclusión, Becas 22 AG deberán prestar servicios desde su domicilio, salvo los que son esenciales.