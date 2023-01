Una propuesta con altura: Fiorella y su declaración de amor al pie del Aconcagua

El gigante más alto de toda América, el Aconcagua, fue testigo de una hermosa historia de amor que comenzó allí mismo, cuando Lorenzo ofreció su ayuda a Fiorella, una joven mercedina quien haría cumbre junto a su familia en enero del año pasado.

Fiorella Poggi, de Villa Mercedes, “profe” de Educación Física y montañista; y Lorenzo Re, farmacéutico oriundo de La Pampa y amante de la montaña también, encarnan una historia de amor y aventuras digna de admirar.

¿Cómo se conocieron Fiorella y Lorenzo?: El amor en Alta Montaña

“Nos seguimos en redes desde hace mucho, cuando él subió el Aconcagua en 2019. Pero no habíamos hablado mucho más que para consultarnos de alguna montaña que los dos habíamos subido.

Cuando él vio por mi Instagram que iba al Aconcagua, me ofreció prestarme equipamiento y me lo mando por encomienda, sin conocerme, en diciembre del 2021″, contó Fiorella sobre el comienzo de esta historia de amor a Vía San Luis.

Tras una subida en familia al pico más alto de América, junto a su papá y a su hermano, (podés conocer la historia completa haciendo click aquí), comenzó a engendrarse su relación.

Una historia de amor con altura: Fiorella le propuso casamiento a su novio al pie del Aconcagua. Foto: @fiorella.poggi

“Cuando bajé de la montaña empezamos a hablar más frecuentemente y me invitó a un viaje que tenía planeado al Chaltén y al Calafate por su cumpleaños, en abril de 2022.

Iba a ir con amigos, pero se les complicaba por la fecha. Así que yo me organicé con mi trabajo y pagamos los aéreos y hoteles, sin aún conocernos personalmente”, contó entre risas Fiorella, consciente de esta locura que embarcarían juntos y que no sabían cómo resultaría.

El viaje al Parque Nacional Los Glaciares, donde comenzó la historia de amor de Fiorella y Lorenzo. Foto: @loren.re

Un mes antes del viaje ya se habían conocido personalmente cuando Lorenzo pasó por Villa Mercedes. Sin embargo, este viaje al sur sellaría su amor.

Esta aventura no solo marcaría el comienzo de su relación, sino que dejaría unas postales maravillosas de su paseo por el Parque Nacional Los Glaciares.

La historia de la propuesta de casamiento en el Aconcagua

Con vasta experiencia en montañismo, Fiorella y Lorenzo comenzaron a planificar un proyecto que comenzaron a hacer realidad a principio de año, con gente de La Pampa.

“Mi novio es de allá y empezamos a llevar a este grupo a hacer trekking a distintos lugares. Al primer lugar que fuimos fue en Buenos Aires, al cerro Tres Picos”, contó la joven.

Como cierre de varias aventuras por cerros del interior del país, por Córdoba y por el cerro del Valle de Piedra en San Luis, el proyecto finalizaría en el primer campamento base del Aconcagua (Confluencia), donde se daría la ya planeada propuesta de la joven mercedina.

La propuesta de casamiento y el emotivo video de Fiorella en el Aconcagua

“Me pareció el lugar indicado. Tenemos una historia ahí”, comentó Fiorella, quien explicó que la montaña más alta del continente fue el disparador de una historia de amor sin igual.

“Yo se lo propuse. Ya habíamos hablado alguna vez del tema y, como él me propuso ser su novia, me dijo que cuando yo estuviera lista le proponga casamiento, que eso me iba a tocar a mí”, relató Fiorella.

“Me encanta romper un poco con lo ‘común’, así que me encantó la idea y lo empecé a organizar dos meses atrás con mis amigas y algunos amigos de él. También se enteraron unos días antes de ir mi mamá, que me ayudo a comprar los anillos, mi papá, hermano y tía”, añadió.

Además, junto a su video, Fiorella cerró esta historia de amor escribiendo un sentido mensaje sobre este hermoso momento:

“¿Cómo no voy a proponerte que caminemos juntos para siempre?

Me viste en las redes sociales y me hablaste, me brindaste tu ayuda por si necesitaba algo para subir este gigante con mi familia, me quisiste conocer personalmente y viniste una y otra vez (varios kilómetros recorridos) …

Me invitaste a que juntos nos caminemos todo el Chaltén y el Calafate, me propusiste que sea tu novia en la cumbre de un cerrito mirando el Perito Moreno. Y podría seguir contando mil momentos de todas las acciones buenas y totalmente desinteresadas que tenés día a día. Porque sos así, todo lo haces desde el corazón.

Familiero, amistoso, y no sólo eso, si no que cuando te pregunte: ¿Qué metas tenés para tu vida? Me dijiste, ‘que le gente que me conozca se quede con un buen recuerdo de mi’.

No me alcanzan las palabras, mi amor, y ahora me desborda el corazón de felicidad por ese SÍ que me dijiste con el Aconcagua de fondo a los 4200 msnm.

Te amo eternamente. Yo sabía que este 2023 iba ser aún más increíble, y así como una montaña con muchos climas quiero vivir la vida junto a vos. JUNTOS, HASTA QUE LA MONTAÑITA NOS SEPARE”.