Una mujer de Villa Mercedes, San Luis fue víctima de un hecho de inseguridad que afectó duramente su vida y la de su familia. La mujer estaba construyendo su casa, delincuentes le robaron los materiales y ahora pide ayuda a la comunidad para poder continuar con la construcción.

Una mujer villamercedina estaba construyendo su casa, le robaron todo y ahora pide ayuda de la comunidad para terminarla (imagen ilustrativa) Foto: DiariodeL

“Me robaron los materiales, no me alcanza para comprar nuevos”, comentó angustiada la mujer a El Chorrillero. Así mismo, la víctima brindó un número de contacto para todo aquel que desee ayudarla con esta díficil situación.

Qué materiales de construcción le robaron a la villamercedina y cómo ayudarla

Romina Barroso vive en el Barrio San José, en Villa Mercedes y hacía tiempo que estaba trabajando para construir su casa para ella y sus 4 hijos. Sin embargo, hace dos semanas fue víctima de delincuentes que le robaron los materiales de construcción que tenía, y ya no puede continuar edificando su vivienda.

“Entraron y me robaron los materiales, por eso estoy pidiendo ayuda. No me alcanza para comprar de nuevo”, comentó la mujer. Romina contó a El Chorrillero que le robaron todo el material que tenía: chapas, perfiles, una puerta y una ventana.

Una mujer construía su casa en Villa Mercedes pero le robaron los materiales y debió frenar la obra Foto: El Chorrillero

Actualmente, la mujer vive con sus 4 hijos en una pieza sin baño que alquila, la cual es muy pequeña para todos, y es por eso que necesita terminar pronto la construcción de su casa propia. Además, comentó que pidió ayuda a la Municipalidad pero no le han dado una respuesta satisfactoria.

“Estoy yendo a Desarrollo Social, donde les expliqué la situación y la única respuesta que me dieron es que no tenían con qué ayudarme. Me querían dar solamente un nylon, y no me sirve”, expresó afligida la villamercedina. Quienes deseen colaborar para que Romina pueda terminar de construir su casa, pueden comunicarse al 2657626339.