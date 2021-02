Una denuncia sobre abuso policial se originó en San Luis cuando una joven dio a conocer por medio de las redes sociales una situación de abuso policial.

La situación, presuntamente, se originó el fin de semana cuando la denunciante estaba junto a unas amigas. En su descargo, relata que sufrieron apremios en la vía pública en la madrugada del domingo.

La estudiante explicó que alrededor de las tres y media de la mañana, ella y sus amigas volvían caminando de una reunión. A la altura de Bolívar y Rivadavia, las detuvo un móvil con tres hombres policías, que les pidieron que se identificaran. Las chicas accedieron, pero luego los oficiales les pidieron que se pongan contra la pared para requisarlas.

“Le preguntamos por qué, si no estábamos haciendo nada. Nos siguen insistiendo que nos pongamos contra la pared y yo les dije que agentes hombres no pueden requisar mujeres. Les pedí que llamaran a una agente mujer”, manifestó la joven.

Ante la negativa del grupo de ser requisadas por los agentes masculinos, la damnificada comentó que “se notaban enojados, nos empezaron a tratar mal, gritar y agarrar del brazo”.

“Les digo que se tienen que identificar ellos, porque en su uniforme no tenían placa con nombre ni nada” y agregó, “Les vuelvo a decir que se identifiquen y nos digan de qué comisaría son o el número de móvil, se niegan”.

A partir de ese momento, la joven detalla que los policías la agarraron de los brazos con fuerza y la subieron al patrullero, donde la demoraron por una hora antes de liberarla a unas cuadras del lugar de la detención. Los oficiales también se negaron a decirle al resto del grupo adónde la llevaban y por qué.

“Cuando me subo al patrullero y me agarraron del brazo, uno de los policías me dijo, ‘te voy a dar identificación a vos’”.

La joven aseguró que se está asesorando con una abogada para realizar una denuncia y poder reconocer a los uniformados o al móvil. Fuente: SanLuis24