Una joven denunció públicamente que un remisero se masturbó frente a ella cuando tomó el servicio para ir a su trabajo. El desagradable hecho ocurrió alrededor de las 7.30 de este domingo en San Luis, cuando iba a bordo de un móvil perteneciente a la empresa América Fénix.

De acuerdo a lo que relató la mujer en sus redes, le exigió al chofer que se detuviera pero el hombre proseguía con su acción, mientras la miraba por el espejo. Luego, cuando el conductor frenó, la pasajera logró salir corriendo del vehículo.

En un primer momento, la mujer intentó que la empresa le brindara información sobre la identidad del taxista, pero no querían dárselos. El hombre conducía la unidad identificada con el número 46 y no tenía el cartón de los datos en el automóvil, por lo que no pudo sacar datos concretos en ese momento.

El posteo de la mujer acosada por el remisero en las redes

Luego de varios intentos, logró que el dueño de la empresa le brindara los datos de la licencia 411 que portaba el coche de alquiler, ya que en la comisaría no le tomaban la denuncia por falta de datos, detalló el medio San Luis 24.

Finalmente, la víctima logró realizar la denuncia en la Policía, pero decidió hacer público lo que le tocó vivir para prevenir a otras pasajeras.