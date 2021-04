Tiziana Carrizo tiene 12 años, padece Escoliosis Hepática del Adolescente y debe ser intervenida quirúrgicamente de forma urgente para poder caminar.

Sus familiares, por medios de los medios de comunicación y de las rede sociales piden ayuda en forma desesperada. Tiziana padece una patología que hace que su columna se vaya desviando a medida que va creciendo.

La ayuda que solicitan sus familiares es para que la menor debe ser derivada al Hospital Garrahan (Buenos Aires), ya que su columna se encuentra gravemente desviada. Debe ser operada, pero aún no recibe la derivación. Su abuela no cuenta con los recursos económicos y pidió la colaboración de la gente.

Hilda, abuela de Tiziana, debió hacer público el caso de su nieta, quien padece Escoliosis Hepática del Adolescente, a través de las redes sociales, ya que no cuenta con los recursos necesarios para seguir solventando los gastos, ya que la joven debe viajar constantemente al Hospital “Juan D. Perón” para realizarse los estudios.

URGENTE #TODOSPORTIZI Buenas tardes gente, a través de esta red social me dirijo a ustedes, para que puedan ayudarme a compartir esta publicación, con el fin de solicitar atención de las autoridades correspondientes, ya que me encuentro en condiciones económicas insuficientes para seguir realizando los estudios de salud, de mi nieta Tiziana (12 años).

Su situación: hace algunos meses le diagnosticaron Escoliosis Hepática del Adolescente, es decir, que su columna se va desviando a medida que va creciendo, lo cuál es muy grave ya que si no tiene su tratamiento u operación, podría quedar sin movilidad, es decir, no volverá a caminar.

Ella ya casi no puede levantarse de su cama de tantos dolores, mucho menos concurrir a la escuela, debido a que este problema también le ocasiona desmayos y descomposturas. Además, si su problema se sigue agravando más, ya no podría respirar con normalidad.

Los especialistas me plantearon que debe ser operada de urgencia en el Hospital Garrahan (Buenos Aires), ya que su columna se encuentra gravemente desviada.

Aún estoy esperando la derivación y la ayuda de una asistente social para que pueda llevarla. Lo cierto, es que hasta el día de la fecha no me han dado la derivación, ni la ayuda de alguna asistente social.

Debo seguir viajando a Villa Mercedes para seguir realizándole estudios, y lamentablemente ya no cuento con dinero. Me encuentro desesperada. Con mi hija y nieta hemos invertido muchísimo dinero en su salud (pagando remises, estudios, ya que los mismos no se realizan en el policlínico regional de Villa Mercedes, y por ende me derivan a realizarlos en clínicas privadas).

Desde hace mucho tiempo estoy solicitado ayuda por los medios correspondientes, los cuales se suponen, deben ayudarme, pero no obtengo palabra, no responden mis llamadas, ni obtengo solución alguna.

Somos una familia la cual no cuenta con los recursos necesarios para seguir solventando los gastos, solas.

Les agradecería enormemente si me ayudan a compartir/difundir este mensaje y que tal solicitud de ayuda, sea escuchada.

Necesito de su ayuda para que la salud de mi nietita pueda mejorar.

Si alguien decide colaborar y/o solidarse en la causa, les dejo mi CBU: 0270107920017922410011Cualquier colaboración suma

Muchísimas gracias que Dios los bendiga. HILDA ISLA – 2664628767 ES EL TELÉFONO De LA ABUELA.