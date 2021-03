La pandemia despertó el espíritu solidario de miles de argentinos y en San Luis inspiró a una familia que optó por sacarles una sonrisa a los niños que menos tienen. Los Ponce pensaron en los más chiquitos y decidieron festejarles el cumpleaños a niños que asisten a comedores y merenderos, como forma de agradecimiento a la sociedad.

Se trata de una cruzada solidaria para que los chicos de bajos recursos puedan festejar sus cumpleaños en un salón de fiestas, con pelotero, juegos y torta. Los festejos comenzarán a partir del primer miércoles de abril.

Cumpleaños solidarios en San Luis.

“Hace un tiempo veíamos que los merenderos hacían un gran festejo para agasajar a los chicos que cumplían durante ese mes. Entonces, le propuse a mi señora que podíamos hacer lo mismo, ella estuvo de acuerdo y nos pusimos a pensar en cómo podíamos llevarlo adelante: ahí surgió lo del salón”, contó Germán Ponce, dueño de un salón de fiestas, a El Diario de la República.

“Los nenes y nenas pueden disfrutar de los juegos y todo lo que tenemos ya que las instalaciones están habilitadas, contamos con todos los permisos y las medidas sanitarias necesarias”, resaltó Ponce.

Cruzada solidaria

Germán pensó que ellos solos no podrían, por lo que publicó su idea en Facebook para que otros pudieran sumarse a ayudar e invitó a los merenderos para que hagan una lista con los cumpleañeros del mes. “Esperamos que se anoten muchos niños y niñas. Solo queremos verlos felices”, sostuvo Ponce.

Cumpleaños solidarios en San Luis. Fotos: Luciana Iglesias/Gentileza

“Sabemos que han sido tiempos muy duros, especialmente para ellos que no han podido ir a la escuela y que debieron pasar mucho tiempo sin salir a jugar o a pasarla bien. Lo único que queremos es poder sacarles una sonrisa y que pasen un lindo día”, dijo el comerciante.

Pero esta no es la primera vez que este vecino hace algo así. En 2019 con su esposa realizaron casamientos, cumpleaños y fiestas infantiles gratuitas. “El primer festejo fue el de una chica. En ese momento me escribió su amiga para contarme lo que estaba pasando, luego me reuní con la familia y lo pudimos llevar a cabo. Se sumaron los mozos, hubo gente que donó la comida y la bebida. Fue un lindo momento”, reveló.