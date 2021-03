Familiares y amigos de Alejandro Ochoa denunciaron el secuestro del productor. Este lunes se trasladaron hasta la seccional de Cortaderas para pedir explicaciones a las fuerzas de seguridad.

Aseguran que el hombre de 35 años fue secuestrado el sábado por la tarde de su casa, en la zona rural. “Hablé como corresponde hasta ayer. Ahora no porque no hay nada. ¿Cómo me vas a pedir tranquilidad a dos días de desaparecido y sin ninguna noticia?”, preguntó el hermano del productor a un efectivo.

“Devuelvan el testigo”, “están mintiendo” y “queremos una explicación”, fueron algunos de los gritos que se oyeron este lunes alrededor del mediodía en la comisaría de Cortaderas.

El hecho sucedió cerca de las 19.30 de este sábado, en el campo donde vive Ochoa, en los loteos Suelos Puntanos (por la calle La Pituca), según consignó ese medio.

Los familiares dijeron que, allí se presentaron “dos hombres encapuchados” y con armas, que “lo golpearon, le ataron las manos y se lo llevaron inconsciente”. En ese momento, Ochoa estaba con un amigo que “pudo escapar del lugar” y contó lo que había pasado.

Luego iniciaron un rastrillaje con amigos y parientes del hombre desaparecido. Se sumaron las fuerzas policiales y bomberos. La mujer dijo que su hermano es “humilde” y “trabajador”. Se dedica a la actividad rural.

Habría testigos que vieron cuando personas que se movilizaban en un auto y una camioneta “cargaban a una persona”.

Este lunes, con carteles, aplausos e insultos cuestionaron el accionar de la Policía. En las últimas horas del domingo, quedó demorado uno de los testigos del hecho. Fuente: El Corrillero.