Alejandro Bianchetti corrió una vez más una carrera de 21 kilómetros, fue en la Media Maratón “Provincia de San Luis”.

Con sus 54 años, Bianchetti fue acompañado por el preparador físico Pablo Sosa, el maratonista largó a las 6 desde Terrazas del Portezuelo y, tras 5 horas y media de recorrido, cruzó el arco de llegada y emocionó a todos.

Al atleta puntano hace 5 años le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica.

La jefa del Programa Deportes, Cintia Ramírez, agradeció su presencia y le hizo entrega de un reconocimiento “por ser un ejemplo para la sociedad, por su lucha, esfuerzo y perseverancia”.

“Tal vez no dimensionamos la dificultad que debe atravesar con su enfermedad, pero en esta media maratón nos recordó el sentido de la vida, el valor del tiempo y de los momentos. A veces nos quejamos de cosas insignificantes y nos olvidamos de lo importante”, manifestó Ramírez en un sentido mensaje.

Bianchetti decidió enfrentarse a los pronósticos y asumió una lucha personal contra la enfermedad. Comenzó a correr maratones y nunca paró: “Es hermoso venir a correr a San Luis porque honro la vida de una manera especial. Para mí, las carreras son simplemente una metáfora de un día más de mi vida. Mi meta es la gloria, todos los días corro maratones desde que me levanto hasta que me acuesto, y todas las noches me tengo que colgar la medalla”, dijo.

Esclerosis lateral amiotrófica