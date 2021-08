Hace 61 días desapareció Guadalupe Belén Lucero, la pequeña de 5 años que desapareció de la vereda de la casa de su tía. Aún no hay avances en su investigación, ya que los policías indican que no hay rastros de Guadalupe por ningún lado.

Que no hayan rastros no significa que su familia pierde la esperanza de encontrar a la niña con vida. Por ese motivo, siguen convocando a marchas y no cesan sus pedidos de búsqueda. En el último encuentro masivo convocado nacionalmente, fue la mamá de Guadalupe quien solicitó que siga la búsqueda.

Quebrada por el llanto, enfrente de cientos de personas y a través de un megáfono Yamila Cialone reiteró una vez más su pedido desesperado por ayuda para encontrar a su pequeña.

Guadalupe Lucero, la niña que desapareció el pasado 14 de junio del barrio 544 Viviendas de San Luis. Gentileza.

“Continuidad de fuero federal de investigación en simultáneo con el fuero provincial, que se sumen recursos que están a disposición para su búsqueda, que se coloquen más afiches con el rostro de Guadalupe”, llegó a decir Yamila hasta ser vencida por sus lagrimas.

Gritos de fuerza y apoyo se escucharon entre los participantes de la marcha, hasta que finalmente Yamila decidió no hablar más y encontrar consuelo en el abrazo de uno de sus acompañantes. El resto de su pedido fue leído por una de sus colaboradoras, quién dejó en claro que la familia de la niña de 5 años suplica que la búsqueda se reactive e intensifique.

Reactivar la búsqueda por las plataformas digitales, retorno de los controles fronterizos y lectores de patentes fueron algunos de sus pedidos. Al finalizar, la colaboradora terminó exclamando: “Queremos a Guadalupe de vuelta con su familia y con vida”.