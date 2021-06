Este lunes el Gobierno provincial flexibilizará nuevas actividades; sin embargo, los peloteros y salones de fiestas infantiles no están incluidos. Esta noticia no fue bien recibida por el sector que no comprende los fundamentos en los que se basa el Comité de Crisis para toma las medidas provinciales.

//Mira también La presencialidad en las escuelas de San Luis seguirá siendo opcional

“Entendimos la situación epidemiológica que era peor que el año pasado”, planteó Pablo Magallanes, en relación a la determinación del Gobierno de volver a suspender la actividad para diario El Chorrillero.

Por otro lado, hizo alusión a la realidad económica que enfrentan desde marzo del año pasado y reveló que de 20 establecimientos que había antes de la pandemia, solo pudieron sobrevivir tres.

“Antes se realizaban tres cumpleaños en simultáneo. Cuando volvimos hacíamos uno por turno y hasta dos por día, es decir, de unos 12 ó 15 cumpleaños pasamos a dos por día”, señaló.

De los 20 peloteros que existían solo quedan tres. San Luis

“No encontramos el por qué, cuando garantizamos mayor seguridad y desinfección que en una casa, nos impiden trabajar”, advirtió y expresó que los cumpleaños se festejan de todos modos.

“No nos han ayudado en nada, económica ni impositivamente. La Municipalidad de San Luis ha cobrado todo. Cuando fuimos a hacer la renovación para abrir debimos pagar todo. Ha sido deuda tras deuda, vender cosas, apoyo de las familias”, sostuvo.

//Mira también Coronavirus en San Luis: este miércoles se sumaron 12 muertos y 569 nuevos casos

“Es como si no existiéramos. Han cerrado como 20 peloteros donde en cada uno trabajaban entre tres y cuatro familias. No les ha interesado tratar de mantener estos empleos”, concluyó.