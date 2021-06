Luego de varios días de confinamiento y una educación estrictamente virtual, vuelven las clases presenciales a la provincia de San Luis.

Será a a partir de este lunes 7 de junio que las aulas puntas recibirán alumnos una vez más. El lunes comenzarán los niveles iniciales y primarios, mientras que el nivel secundario abrirá sus puertas una semana más tarde.

Se utilizará la misma metodología y protocolos que antes del confinamiento, por lo que la presencialidad será optativa. La decisión la confirmó el ministro de Educación local, Andrés Dermechkoff.

Serán los padres los que tendrán la posibilidad de elegir si sus hijos asisten o no presencialmente al colegio. Aquellos padres que opten por no enviarlos no deberán preocuparse por las faltas, ya que sus hijos recibirán su enseñanza virtualmente.