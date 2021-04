El psiquiatra del Poder Judicial de San Luis, Gonzalo Mayor describió el perfil de Samuel Nuarte Buanchi, el acusado de asesinar de dos balazos a Jorge Eyherabide en el 2018. “Es una persona impulsiva, poco empática e intolerante a la crítica y a la frustración. Si bien no posee una habitual conducta violenta, ante algo que le genere tensión o lo inquiete, puede reaccionar de manera violenta” expresó para El Diario de La República.

El joven mendocino acusado sostiene la inocencia y que mantenía una relación amistosa con la víctima de asesinato desde que inició el juicio, encabezado por el juez Hugo Saá Petrino y cuyos vocales son Sandra Erlich y Fernando de Vianna .

El psiquiatra informó ante el juez mediante videollamada: “El informe giró en torno a cinco puntos periciales. En primer lugar, Nuarte Bianchi conocía sus actos. Su perfil no presenta síntomas psicopáticos ni esquizoides de la personalidad. Presenta una inmadurez emocional, es impulsivo, es neurótico, pero muestra rasgos de una dinámica narcisista. Es poco empático y cuando surge algo que lo inquieta o le genera tensión puede reaccionar de manera violenta”.

El juicio sobre el asesinato se realizó vía videollamada. (Archivo Vía Jujuy)

Durante el juicio declaró el hermano mayor del acusado: “Mi hermano vino desde San José de los Chañares el 26 de julio. Lo sé con precisión porque tengo la llamada en mi celular. Apenas tuvo señal se comunicó. Llegó en la camioneta de Jorge (Eyherabide) y la estacionó frente a la puerta. Cuando a mi hermano lo llaman para contarle que habían encontrado a un hombre muerto y que podría ser Jorge, él se puso a llorar. Se puso mal y mi mamá lo contuvo. Me fui a (la División) Homicidios a preguntar si era Jorge y me confirmaron todo. Ahí mismo conté que mi hermano trabajaba para él y que tenía su camioneta. Me tomaron declaración y me fui. Después fueron por la casa de mi mamá y Samuel les entregó la llave y un sobre con documentación”.

Sumándose a la lista de testimonios desplazados a lo largo del juicio, se sumó Héctor Bruno el ex propietario del taller Sobre Ruedas donde trabajaba Nuarte Bianchi. “Conmigo, tanto Jorge como Samuel fueron excelentes personas. Jamás se comportaron mal o tuvieron alguna mala actitud. Ellos tenían una relación de amistad. Y él (por el imputado) era un chico respetuoso y responsable, a tal punto que hasta le di la llave del taller para que, en ocasiones, abriera las puertas. Sabía que estaban trabajando en un campo que era de Jorge, pero no mucho más. Eyherabide era una persona muy servicial, súper honesto, alguien generoso, un caballero”.

Por otro lado, declararon Alejandra Villegas, la policía científica que realizó el dermotest en las manos del imputado, Rosa Sosa Echeverry, vecina de San José de los Chañares, y Amanda Guzmán, la enfermera de la sala del paraje. Tanto Rosa Sosa como Amanda, informaron que sostenían una relación normal con su patrón.