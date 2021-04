Delincuentes, a plena luz del día, robaron un mercadito y luego, a cuadras del primer hecho, saquearon a un joven al que lo despojaron de la billetera y celular.

El ataque fue en el Mercadito Fabio, ubicado en la manzana 113, cuando los ladrones, en una moto que estacionaron en la puerta, cuando uno de los delincuentes sacó un arma de fuego y se la colocó en el pecho. “Me insultaba y me decía ‘dame la plata’”, relató a El Chorrillero.

El dueño, inmediatamente sacó el efectivo de la caja, alrededor de $6700 que eran para pagarle a proveedores y se los entregó a uno de los delicnuentes que además, se llevó una garrafa de 10 kg. Subieron a la moto y escaparon.

Los ladrones ingresaron al negocio con barbijo y los cascos puestos, por eso la víctima no pudo identificarlos. Cree que el arma que usaron para intimidarlo era un revólver calibre 32.

La víctima, también remarcó que no realizó la denuncia por recomendación de los uniformados: “Me dijeron que si quería iba a la comisaría, pero iba a ser al divino botón porque pueden agarrar varios ladrones, pero si no tienen nada encima, no los pueden detener”. Apuntó que en la zona se han producido varios hechos delictivos y los vecinos “están cansados”.