Natalia denunció que su ex pareja quiso matarla en Villa Mercedes

Esta semana, Natalia, una mujer de Villa Mercedes víctima de un intento de femicidio, usó las redes sociales para denunciar públicamente a su ex pareja. El hombre, de quien no dio el nombre, la puso al borde de la muerte el pasado domingo.

En su posteo, la mujer pidió a la Justicia que lo detenga. A su vez, explicó que se acercó a la Secretaría de la Mujer, pero no recibió una respuesta inmediata y todavía no sabe si le otorgarán un botón anti-pánico.

¿Cómo fue el intento de femicidio de Natalia en Villa Mercedes?

Según contó la mujer, el agresor habría tenido un “ataque de celos”, lo que desencadenó una noche de terror.

“Me encerró en su pieza en la oscuridad. Me empujó sobre una repisa donde tenía cosas de vidrio, cortándome los dedos. Intenté escaparme por una ventana que estaba tapada, pero tenía rejas, así que no pude”, comenzó contando la víctima en una entrevista a Radio Dimensión.

El atacante, tras aprisionarla, ingresó a la habitación con un machete, pero ella logró cubrirse la cabeza con un portafolio.

Violencia de género (imagen ilustrativa).

“Me sacó de ahí arrastrando. Yo en un momento me desmayé y cuando me desperté él estaba arrastrándome por la tierra hasta un pozo donde tiran hierro, basura, donde tiran todo lo que faenan de los animales”, relató Natalia

Una vez que recobró el conocimiento, la mujer se arrodilló desorientada: “Miré para todos lados, vi todo campo y dije ‘hasta acá llegué’”, añadió. En ese momento, el hombre amenazó con matarla y luego suicidarse.

El agresor presentaba antecedentes por violencia de género

Cuando la Policía llegó al lugar, el agresor se fue corriendo por el campo y, hasta hoy, no pudieron encontrarlo.

“Cuando hice la publicación en Facebook, me escribieron muchísimas mujeres que habían sido violentadas por él. Desde secuestros hasta violaciones”, denunció Natalia en su entrevista.

Violencia de género (Ilustrativa Pexels).

“Hablé con un fiscal que me dijo que él no había estado de turno, pero que todavía no lo habían encontrado. Que sigue prófugo. Yo la verdad que no voy a parar. Voy a tener la fortaleza suficiente como para que lo agarren”, añadió.

A su vez, pidió que este hecho de violencia de género “no quede impune” para poder rehacer su vida:

“Necesito encontrar trabajo. Necesito estar tranquila, que mi familia esté tranquila. Estoy todo el día encerrada, hago una cuadra y tengo miedo. Necesito que la Justicia actúe, que él pague por todas las cosas que hizo”, sentenció Natalia.

Fuente: El Chorrillero