Sindicatos de San Luis criticaron el aumento salarial del 40% que anunció el jueves el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Los secretarios generales de la Unión de Trabajadores de la Educación San Luis (UTEP) y del Sindicato de Empleados Provinciales (SIEP). A pesar del diferente análisis de cada gremialista, coincidieron en criticar la falta de convocatoria a paritarias.

Las diversas gestiones del Gobierno provincial tienen la tradición de hacer los anuncios de incremento de salarios sin la realización de paritarias. Lo hacen de manera unilateral.

Para este año, el Gobierno provincial otorgará un incremento del 40% (15% en marzo, 15% julio y 10% en noviembre).

Rubén Nemzoff (SIEP): “Seguimos con esto de no haber participación. Seguimos con esta actitud de no convocar a los sectores, a pesar de que hemos pedido audiencia. Termina siendo que nos enteramos por los diarios”, remarcó.

Este incremento, es del 40%, con este 15% (desde marzo), la mayor parte del escalafón general queda por debajo de la línea de pobreza igual. Hoy una familia tipo precisa $57.000 para no ser pobre. Un empleado de categoría E está cobrando hoy de bolsillo $42.000. Con este 15% se va a ir a $48.500 en marzo. Para diciembre la línea de pobreza va a ser mucho más y vamos a seguir estando por debajo de la línea.”, fueron las primeras críticas del representante de los empleados públicos, remarco Nemzoff.

Detalló que actualmente, un trabajador de categoría F, percibe de salario de bolsillo $28.300. Con el aumento del 15%, quedaría en $32.300 aproximadamente. “Están más cerca de la línea de indigencia y no de la pobreza. Para no ser indigente tenés que tener $25.000. No solamente son pobres, sino que son casi indigentes”, expresó.

Soledad Correa (UTEP): “Una vez más es un aumento salarial unilateral que sigue sin permitir una mesa de encuentro y discusión para ver el salario docente. Siempre queda relegada la maestra de grado, un viejo reclamo que viene haciendo UTEP, que muchas veces son sostén de hogar”, indicó la sindicalista.

Correa señaló que se esperaba que el aumento fuera del 40%. “Era importante tener este anuncio porque en definitiva lo que hay que hacer, comparto con el Gobernador, es inyectar dinero para mejorar la economía en un momento difícil. En cuanto a los tramos, tendríamos que ver la posibilidad de que se acorten esos tramos para recibir el aumento”, analizó. Fuente: La Gaceta Digital.